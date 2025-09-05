El teatro, la música y el deporte completan la Festa dos Milagres de Meaño

Meaño celebrará del 12 al 14 la Festa dos Milagres con un gran programa en el que no faltarán el teatro familiar, la música y la Carreira Popular, que cumple 34 años de celebración.

Todo ello para completar los actos religiosos, que consistirán en la misa del domingo 14, cantada por la Coral Parroquial San Xoán de Meaño, y la posterior procesión con la Banda Unión Musical.

La verbena de este día contará con Charleston y durante la fiesta también habrá otros espectáculos y un concierto de Amigos do Acordeón Rías Baixas.