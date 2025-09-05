Así será la planta de compostaje de Martín Códax

El pasado mes de febrero la cooperativa vitivinícola cambadesa Martín Códax anunciaba que su finca experimental de Pé Redondo, en el Concello de Meis, albergaría la primera planta de agrocompostaje de la comarca.

Su objetivo es «revalorizar los residuos orgánicos generados en la elaboración del vino», tales como bagazo y el raspón de la uva, pero también, y en colaboración con la Diputación, prestar ayuda a otras empresas y municipios de la comarca, con la previsión de tratar «alrededor de 3.300 toneladas de compost al año» y cubrir así en torno al 30% de las «necesidades de fertilización de las 400 hectáreas de viñedo» de la propia cooperativa.

Ahora puede decirse que ya se expone al público el informe de impacto ambiental de este ambicioso proyecto de compostaje de residuos no peligrosos a partir de restos vegetales agrícolas, junto con biorresiduos de origen doméstico, para abonar las plantaciones propias de viñedo.

2.450 metros

Una estrategia caracterizada por la puesta en marcha de una nave rectangular de 2.450 metros cuadrados de superficie construida y cubierta a dos aguas, con una altura al alero de 7 metros.

La finca de Pé Redondo. / FdV

Estará provista de ocho pórticos separados entre sí 10 metros, «y será casi totalmente diáfana, con excepción de un local de 7,80 por 3,10 metros en el que se ubicarán el aseo y las oficinas».

Será una nave abierta, salvo en su fachada Norte y en un tramo de 20,25 metros de la fachada Este, dotada de un muro de contención en su parte trasera y los laterales con de 30 centímetros de espesor de hormigón armado.

Es una alternativa a la incineración y otros modelos de gestión de residuos menos sostenibles

Asimismo, los muros tendrán una altura de 5 metros en la parte trasera, siendo variable en los laterales para poder adaptar la infraestructura al terreno, empleándose pilares y vigas de hormigón prefabricado.

Los silos

Así se detalla en el proyecto, en el que también destaca la construcción de 10 silos de maduración que suman una superficie de 879 metros cuadrados y estarán formados por once muros de hormigón de 30 centímetros de espesor, 20 metros de largo y 2 de alto, separados 4 metros entre sí.

En esta infraestructura de San Salvador de Meis no faltará una bolsa de recogida de aguas residuales y lixiviados «que se situará sobre una cama de arena y zahorra de 135 metros cuadrados», todo ello rodeado por una superficie pavimentada para facilitar el paso de maquinaria. Tendrá una capacidad de 100 metros cúbicos.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

A mayores se contempla un vial de acceso que comunica la citada pavimentación exterior con la pista asfaltada que bordea la finca.

En definitiva, que la cooperativa de Vilariño (Cambados) da un paso más para la ejecución de ese proyecto que viene a ser «una alternativa a la incineración y otros modelos de gestión de residuos menos sostenibles».

Lo hace en una apuesta más por la economía circular, y atendiendo a su afán por reducir su huella ambiental y «contribuir a la preservación del ecosistema local y al futuro de una viticultura más respetuosa con el medio ambiente».

Algo que queda patente en el propio informe medioambiental, donde se dice que la parcela propuesta se considera «la más idónea, ya que al estar dedicada a viñedo, y dada su elevada superficie, proporcionará una elevada cantidad de material usado en el compostaje».

También se valora «su cercanía a la bodega –por la producción de lías, hierba y restos comida– y a otros ayuntamientos que pueden aportar residuos y contribuir a reducir la huella de carbono».

Emisión de olores y casas alejadas

El mismo informe indica que el agua a emplear para hacer realidad la planta de compostaje de San Salvador de Meis procederá de los dos pozos situados en la parcela de Pé Redondo, y se canalizará a las obras a realizar mediante una tubería de 40 milímetros de diámetro.

Asimismo, el agua destinada a humedecer el compostado «procederá de la balsa de lixiviados y se almacenará en la misma procedente de la recogida de pluviales».

Con todo, los consumos previstos son 150 metros cúbicos anuales de agua destinada a la limpieza de las instalaciones, y 100 m3 al año por el funcionamiento del aseo (3 personas).

También se hace constar que actividades como la propuesta se encuentran catalogadas como «potencialmente contaminadoras de la atmósfera».

De cualquier modo, «en materia de olores no se prevén efectos relevantes negativos sobre el medio, dado el tipo de material a utilizar».

Fases sin oxígeno

El mayor riesgo, aclara el informe, es que durante el proceso de compostaje «se pase por fases sin oxígeno y se produzcan malos olores, por lo que se debe tener especial cuidado durante todo el proceso productivo».

Se indica igualmente que «en el diseño de una planta de compostaje deben valorarse especialmente la idoneidad del emplazamiento, alejado de núcleos poblacionales», y en este caso en concreto «la vivienda más cercana se sitúa a 518 metros y los núcleos rurales de la zona, además de contar con escasa población, están a una considerable distancia».

Son los de Talide, a 616 metros, Aldea de Arriba, a 669, y Caticovas, a 539, «por lo que no se considera que puedan ser afectados negativamente en este aspecto por la actividad a desarrollar».