Rubiáns suma una Festa da Xuventude a sus patronales y pierde las atracciones

La parroquia de Rubiáns celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a Santa Plácida y San Ramón con novedades como una joranda exclusiva para los más jóvenes, el Soutofest, y todo un programa cargado de entretenimientos, aunque este año no habrá atracciones. La organización lo lamenta, pero explica que ha sido imposible porque «no se autorizó la instalación, entre otros motivos, por falta de documentación por parte de los responsables de las mismas».

Así lo comunicaban hace unos días desde la organización, que ha confeccionado un completo cartel para disfrutar de la cita y además, habrá una gran carpa por si asoma la lluvia.

El sábado tendrá lugar la I Festa da Xuventude con las actuaciones de Dani Barreiro & Friends y Dj Rober «The Sound» (a partir de las 22.30 horas). El domingo tendrá lugar la misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Rubiáns y luego llegará la procesión acompañada por la Banda de Vilagarcía. Posteriormente habrá sesión vermú con la charanga Xuntanza y por la noche, la verbena será con la orquesta La Conexión y Dj Ivi Bralo.

La programación continuará el lunes. Los actos litúrgicos serán seguidos por un concierto de Dieguiño y por la tarde llegará el desfile de carrozas y al terminar, habrá fiesta infantil. En esta ocasión, la verbena será con La Fórmula. Además, durante los tres días habrá un puesto de pulpo.