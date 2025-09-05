Rubiáns y otras ocho ANPA se manifiestan por los horarios
La concentración tiene lugar en la plaza de Galicia ante la «falta de soluciones de la Xunta»
L. R.
La ANPA Casanova de Rubiáns ha convocado una concentración de protesta para mañana sábado en la plaza de Galicia ante la «falta de solución por parte de la Xunta» a los problemas denunciados con los horarios.
Desde la entidad explican que la protesta tendrá lugar a las 12.00 horas en la céntrica plaza de Vilagarcía y que ya cuentan con un importante respaldo. Así, ocho organizaciones estarán presentes para secundar una iniciativa producto del «derecho de nuestro centro a tener un horario justo al igual que cuentan el resto de nuestro concello», explican sus responsables en un comunicado.
Le han confirmado su asistencia las asociaciones de padres y madres A Xunqueira, del colegio A Lomba; Alonga, del Arealonga; O Piñeiro, del CEIP O Piñeiriño; As Briñas, del IES de O Carril; la ANPA San Martiño de Sobrán, del centro de Vilaxoán; la del Rosalía de Castro, la de A Escardia y familias del IES Armando Cotarelo Valledor.
Un importante apoyo para la protesta, pero aún así, desde la entidad del colegio de Rubiáns animan al resto de la comunidad educativa de Vilagarcía de Arousa, y a la ciudadanía en general, a sumarse a su concentración porque «hoy somos nosotros, pero mañana podéis ser vosotros», indican.
