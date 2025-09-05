Proyectan una pasarela vegetal con mirador a orillas del Chanca

La Mancomunidade do Salnés destinará casi 40.000 euros a la creación de una gran pasarela vegetal de tipo mirador en una zona de esparcimiento junto al río Chanca de Meaño donde ya existe un pump track.

El proyecto forma parte de las actuaciones para la puesta en valor de los caminos xacobeos con la creación de nueve miradores –uno por Concello– orientados al Camino Mar de Arousa y Río Ulla y que se financia con la ayuda de dos millones de euros de fondos estatales procedentes de los Next Generation.

En concreto, esta zona está en el paso de la Ruta del Padre Sarmiento y además conduce a otro lugar de interés como es el área de Os Pasales, así que es un «espacio estratégico que actualmente carece de dotaciones básicas y presenta un uso limitado», según la memoria. Así, se procederá a completar la existencia de la pista deportiva para bicicletas y patinetes con una intervención de puesta en valor.

Más concretamente, el proyecto contempla la creación de una pasarela-mirador vegetada y transitable en todo lo largo del cierre perimetral existente en la parcela, lo cual también contribuirá a «mejorar su ordenación y accesibilidad y al disfrute ciudadano, al impulso de un turismo sostenible y al fortalecimiento de la identidad paisajística y ambiental de Meaño», añade el mismo documento.

Estado actual de la parcela. | FdV

La estructura se creará mediante tubos de acero galvanizado y bordes formados por traviesas de madera de pino. En cada uno de los pórticos se van a plantar especies vegetales trepadoras para que quede cubierta, además del necesario sistema de riego para su mantenimiento.

Bancos «reciclados»

La intervención incluye otros elementos de integración paisajística y la instalación de tres bancos semicirculares de hormigón prefabricado, que deberán contener un porcentaje mínimo de áridos reciclados del 30%.

Este será uno de los requisitos que deberá cumplir la empresa que resulte adjudicataria del contrato. La Mancomunidade lo ha sacado a licitación por un precio de 39.989 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las interesadas en conseguirlo pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 9.

Cabe recordar que este proyecto de creación de miradores ya ha ejecutado acciones en otros ayuntamientos. Así, en Cambados se habilitó un área de descanso y contemplación a orillas del río Umia, en la zona de A Barca, con la instalación también de un gran columpio. Otro ejemplo es la reconstrucción del muro de contención de la playa de A Sapeira, en A Illa, y la creación de un mejor acceso.