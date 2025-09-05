El PP de Cambados reclama el desbroce de las pistas rurales de Oubiña

El PP de Cambados reclama al cuatripartito el desbroce urgente de pistas rurales de la parroquia de Oubiña porque la maleza ha alcanzado tales dimensiones que obstaculiza el tránsito y, de hecho, asegura que vecinos y empresarios les han trasladado quejas por su estado.

Su portavoz, Sabela Fole, destaca que se trata de viales que cuentan con mucho tráfico por su proximidad con el polígono de Sete Pías y su conexión con el de Tremoedo y que además, en estas fechas de vendimia, el número de vehículos se incrementa más.

«Sin entrar en la mejorable situación de la capa de rodadura, es lamentable que las plataformas apenas tengan, en la mayor parte de los tramos, zonas transitables de menos de 1,5 metros de anchura, lo que aumenta mucho el riesgo de siniestralidad, especialmente en esta época de paso de muchos camiones y furgonetas por la recogida de la uva», añadió la concejala de la oposición.

La popular vincula la situación de estos caminos de titularidad municipal, y principalmente los resultantes de la concentración parcelaria, a «muchos meses de abandono y dejación por parte del Ejecutivo municipal. De hecho, en algunos puntos, las ramas prácticamente se tocan de un arcén a otro, cruzando toda la calzada, lo que dificulta la visibilidad y la circulación».

También se queja de que hay «muchos tramos en tierra» y de la «presencia de basura o residuos dificultando el tráfico fluido». Por todo ello, Fole exige al Concello que proceda de «manera inmediata y a fondo» a un desbroce y limpieza de susodichas pistas con el fin de que la circulación pueda realizarse «en óptimas condiciones de seguridad y también el traslado de la uva, minimizando el riesgo de accidente».