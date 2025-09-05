La oposición, una carrera de fondo
Miguel Ponce (26 años), Gerardo Fernández (27 años) y Marcos Pena (25 años) son tres de los 74 nuevos profesores que ya forman parte del sistema educativo en la comarca de O Salnés este curso, después de lograr su ansiada plaza tras las tan tediosas pruebas de acceso a lo largo del verano.
El próximo lunes dará el pistoletazo de salida de un nuevo curso escolar. Aunque los protagonistas siempre suelen ser los niños, también es el primer día para muchos de los profesores que les acompañarán hasta el mes de junio.
La comarca de O Salnés recibirá 74 nuevos docentes que han aprobado la oposición este verano para el arranque, repartidos por los diferentes concellos que la conforman, menos Ribadumia y Meis, que mantienen las mismas plantillas que el año pasado en este aspecto.
Uno de ellos es Miguel Ponce, que a sus 26 años, siendo originario del municipio de Cedeira, en A Coruña, se estrenará este curso en el IES Faro das Lúas de Vilanova de Arousa. «Toda la vida quise ser profesor y, después de dos años y medio por fin gané la tranquilidad de vivir de ello», relata Ponce.
Curtido en Castilla y León
Tras terminar la carrera de CAFYD y el posterior máster, preparó durante dos años la oposición, lo que compaginó con sustituciones en diferentes centros. Después de su primer intento, terminó en Castilla y León, donde en apenas dos meses, vivió en tres ciudades distintas, pasando por Ávila, Segovia y, por último, León, donde «tuve estabilidad hasta el mes de junio», explica.
«Cuando entré lloré de alegría con mi pareja y mis padres estaban casi más contentos que yo», asegura tras su llegada a Vilanova. Dice que su estilo es optar por la cercanía, pero «manteniendo siempre la distancia y las normas», aunque su objetivo primordial es «que los niños disfruten de las clases».
A la tercera va la vencida
Otro de los nuevos fichajes del sistema educativo gallego aterrizará en O Grove. Gerardo Fernández compaginará la actividad en el CEIP Rosalía y el CEIP Valle Inclán del municipio meco. Con 27 años, logró su plaza «a la tercera» y espera el inicio del curso con «incertidumbre».
El primero de ellos es su centro base, donde impartirá clases de Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales, y Proyecto Competencial. Mientras, en el Valle Inclán realizará tareas de apoyo, «cubriendo lo que toque», explica.
De la concertada a la pública
Vilanova contará además con otro nuevo profesor además de Ponce, es el caso de Marcos Penas, de Vilagarcía, que formará parte del elenco de docentes del CEIP Xulio Camba.
Después de su experiencia en colegios concertados, se presentó para impartir Francés, aunque finalmente será tutor de una de las clases de primero de Primaria dando las asignaturas troncales que incluyen las lenguas, las ciencias y las matemáticas.
Además, sumará una materia extra: plástica bilingüe para primero y segundo de Primaria.
Tras trabajar en Mos y Pontevedra, «poder trabajar al lado de casa es un lujo», admite.
Zona Aberta prepara la vuelta al cole con hinchables
La plaza de Galicia de Vilagarcía se llenó con cinco hinchables desde las 17.00 hasta las 21.00 horas de ayer. Los más pequeños pudieron disfrutar de un último alirón de diversión antes de el regreso a las clases el próximo lunes, gracias a Zona Aberta que les invitó para favorecer las compras del inicio de curso. Decenas de niños de todo el municipio aprovecharon para gastar toda su energía bajando por toboganes y saltando barreras hasta quedarse sin aliento.
