Las obras obligan a cerrar el aparcamiento de Entrehortas

El Concello de O Grove anunció ayer que, a causa de las obras de reforma, el aparcamiento de Entrehortas permanecerá cerrado hasta el lunes y que se cierra la bajada de Vilavella a Conricado y la entrada desde Luis A. Mestre. Hoy se procede al asfaltado.

