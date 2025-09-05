Las obras obligan a cerrar el aparcamiento de Entrehortas
El Concello de O Grove anunció ayer que, a causa de las obras de reforma, el aparcamiento de Entrehortas permanecerá cerrado hasta el lunes y que se cierra la bajada de Vilavella a Conricado y la entrada desde Luis A. Mestre. Hoy se procede al asfaltado.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Desarticulada una red internacional de transporte de droga con base en Vilanova
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- Una complicada batida en O Salnés se salda con un perro herido y un jabalí muerto
- Emerge la muralla de la puerta marítima del Alobre y el Incipit hará un muestreo «inédito»