O Piñeiriño pone en marcha la experiencia «Wallapiñe» con la llegada del curso

Con el inicio del curso escolar, la asociación veciñal Breogán del barrio vilagarciano de O Piñeiriño organizará un punto de encuentro de libros de texto y material escolar de segunda mano en el Centro Cultural Breogán. Será la tercera edición del «Wallapiñe» y tendrá lugar mañana entre las 18.00 y las 20.00 horas.

La iniciativa surgió debido a que, cada mes de septiembre, muchos vecinos del barrio pasaban dificultades para hacerse con los libros de texto y el material escolar necesario para el curso. Así se puso en marcha este punto de venta, intercambio o donación de libros y material escolar que funciona a través de formularios y que se bautizó con el nombre de «Wallapiñe», unión del nombre de la conocida plataforma de venta entre particulares Wallapop y el nombre del barrio vilagarciano.

En el centro cultural se habilitarán una serie de mesas, estructuradas por cursos, y cada persona interesada en vender o intercambiar facilitará la información y su contacto en los formularios. Una vez cubiertos, estos se colocarán en el montón de «busco» o «vendo/intercambio». También hay gente que se acerca a donar libros para que alguien con suerte llegue el primero a esa mesa y se los lleve.

La asociación no cobra absolutamente nada, tampoco se hace cargo del material que la gente decida llevar el día señalado ni hace de intermediaria en la venta o intercambio de los libros. Simplemente ceden y organizan el espacio, el del Centro Cultural Breogán, situado en la calle Fermín Bouza-Brey.

Nacido en 2023

El «Wallapiñe» nació en 2023 con la intención de echar una mano poniendo el centro cultural a disposición de los vecinos para intercambiar, comprar o vender material de segunda mano. Lo que iba a ser un sábado pasó a celebrarse durante tres fines de semana seguidos y a romper fronteras en su segunda edición, en 2024, celebrándose también en Trabanca Badiña y Faxilde de la mano de sus propias asociaciones vecinales. La actividad está abierta a todo el mundo.