Meaño pide una ayuda de 41.000 euros para mejorar la red del agua

El Concello de Meaño ha solicitado a la Xunta una subvención de 41.564,75 euros para acometer la actuación de «mejoras y equipamiento de la red de abastecimiento». Se tratará de financiar así un proyecto valorado por el informe técnico en 50.293,35 euros, para el que el Ayuntamiento aportaría los 8.728,60 restantes.

Minimizar las pérdidas de agua es el objetivo que se ha propuesto desde hace unos años la Xunta. Lo primero era realizar auditorías en la red de saneamiento en los diferentes ayuntamientos, obligando a ello a los Concellos desde 2019.

La realizada por Meaño en enero de 2023, de manos de la firma malacitana Ingeagua S.L. por un montante de 5.687 euros, concluyó que perdía el 55,98% del agua mancomunada que le era suministrada, cifras similares a otros concellos arousanos y que les alejaba del promedio medio nacional de agua perdida que está fijada en el 23%. Traducido en metros cúbicos de agua, aquella auditoría acreditaba que Meaño recibía de la red mancomunada un total de 441.178 metros cúbicos, de los cuales consumía de forma autorizada 194.224 m3, y se desperdicia, entre pérdidas reales y aparentes, 246.954.

Características de la red

Para paliar la situación, ya en noviembre de 2023 y siguiendo las directrices marcadas entonces por Ingeagua S.L., se procedió en una primera fase a la instalación de contadores homologados en los puntos de captación de agua y de suministración en alta en el municipio, obra que fuera adjudicada por un montante de 89.630,21 euros. Ahora toca esta segunda actuación para ahondar en la solución de las pérdidas.

El municipio cuenta actualmente con 63,87 kilómetros de tubería de agua potable, distribuidos a lo largo y ancho de sus siete parroquias. Dena es la que cuenta con más, sumando un total de 28,63 kilómetros de tuberías. Le siguen, Xil con 12,06, y muy lejos ya, el resto de parroquias: 5,32 kilómetros en Lores; 4,8 en Padrenda; 4,46 en Meaño; 4,25 en Simes y otros 4,25 en Cobas. En cuanto a abonados, el municipio aúna un total de 1.447 domicilios que se sirven de la red mancomunada.