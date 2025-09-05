Lanzan «Martín Códax 85», un nuevo espumoso de albariño

La cooperativa vitivinícola Martín Códax lanza al mercado una nueva «joya» de colección. Se trata de un Espumoso de Calidad, más concretamente un Brut Nature que es «fruto de un minucioso trabajo artesanal, años de dedicación y respeto por la tierra y décadas de investigación y dedicación a la uva albariño».

Es «Martín Códax Espumoso 85», que sale al mercado coincidiendo con el 40 aniversario de la bodega de Cambados, que de este modo quiere volver a dejar patente su «compromiso con la excelencia y la innovación». Sostienen en la propia bodega que «cada botella de ‘Martín Códax 85’ encierra el alma del valle de O Salnés y la paciencia de un proceso que respeta el tiempo como un aliado imprescindible para la creación de grandes vinos».

Así se vivieron los Premios Martín Códax 2025 / Gustavo Santos

En ello incide Juan Vázquez Gancedo, director de bodegas Martín Códax, antes de resaltar que este espumoso de calidad surge de «una crianza en rima de 85 meses» que le permite «reflejar la esencia más pura del albariño».

Además, su «burbuja fina y delicada, formada de manera natural a lo largo de los años, es testimonio de su elegancia y sofisticación». El resultado es, aduce la bodega, «una obra maestra concebida para cautivar los sentidos que entrelaza su carácter atlántico con una crianza prolongada que le confiere refinamiento».