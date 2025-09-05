El Desfoga de las artes explora este año en disciplinas como la lucha libre y traspasa fronteras

El Festival Desfoga de artes vivas regresa en octubre a Cambados con una edición que explorará las diferentes estrategias que los artistas LGTBIQ+ han desarrollado a lo largo de la historia para dejar una pegada en el imaginario colectivo en géneros y disciplinas como la ópera, el ballet o la lucha libre, que centrarán algunos de los proyectos visibles este año.

Además, el programa, que este año cuenta con financiación de la Diputación de Pontevedra, se autoauditará para ser más sostenible y reducir su huella de carbono y traspasará fronteras, pues gracias a una ayuda del Ministerio de Cultura, el proyecto intergeneracional «Seres Corais», creado el año pasado con la Coral Santa Mariña de Cambados se realizará en Lugo, Murcia y Extremadura.

La cita se desarrolla del 2 al 5 de octubre en diferentes escenarios: el auditorio municipal, la Cultural y la sala Krazzy Kray. Algunas actividades son gratuitas y otras requieren compra de entrada en Ataquilla.com y hay un bono de 30 euros para el total. Arrancará con la presentación del primer proyecto musical de Mourae y seguirá con «Familia Nijinska», una conferencia escénica en la que la compañía Vacaburra promueve la reflexión sobre la salud mental y el relato oficial sobre la historia de la danza.

Le seguirán el «Maribingo», que combina el clásico juego con humor, música y una «buena dosis de glamour travesti»; el show «Lucha libre cabaret»┌, un verdadero ring en el que Lucha Libre Rebelión rompe con la tradición masculinizada de esta disciplina, y «Diversidad lírica», un viaje musical del Barroco al siglo XX para dibujar un mapa de la presencia queer en la tradición clásica, de la mano de Jacobo Rubianes y Pablo Martínez Cárdenas.

Como siempre, el festival ha mostrado su apoyo a las nuevas generaciones con sus residencias artísticas en colaboración con otras entidades, como ha sido el caso de Vacaburra y el artista Hector Fuertes, con su proyecto performativo «Y.O.L.O.» (solo se vive una vez), en el que investiga la relación entre una estrella del pop y su fan. Para todo ello también cuenta con apoyo del Concello cambadés, Agadic y Paideia.