La Comunidad de Propietarios La Toja censura a la plataforma vecinal de la isla

La Comunidad de Propietarios La Toja, presidida por Juan Buhígas y encargada del mantenimiento y gestión de buena parte de A Toxa, reivindica su papel a lo largo de los últimos años y se compromete a seguir trabajando en el futuro por la conservación y revalorización de este importante territorio insular.

De este modo quiere marcar distancias respecto a la Plataforma Por La Toja, creada hace unos años por un grupo de vecinos para dinamizar la isla pero que ya han abandonado muchos de sus fundadores.

El mismo colectivo que, como publicó FARO DE VIGO, lleva tiempo exigiendo que sea el Concello de O Grove el que corra con los gastos de mantenimiento de viales, electricidad, abastecimiento, limpieza, saneamiento y servicios similares.

Pero A Toxa puede considerarse, a grandes rasgos –dejando fuera espacios públicos como el Monte Central–, como una gran urbanización privada compuesta de muchas microurbanizaciones igual de privadas.

De ahí que sea la Comunidad de Propietarios La Toja la que lleve las riendas, lo cual debe ser recordado ahora que se desmarca con rotundidad de la Plataforma Por La Toja, asegurando que esta entidad «no tiene representatividad, credibilidad ni argumentos para exigir nada al Concello en nombre de todos, y mucho menos para amenazarlo con un contencioso».

Una mujer en la isla de A Toxa. / M. Méndez

En ello abundan miembros de propia Comunidad La Toja, quienes recuerdan que sus dirigentes «son libremente elegidos por los propietarios en un equilibrado doble sistema de votación, tanto por número de votos como por cuota de participación, mientras que la plataforma se ha ido difuminando y solo representa a una decena de propietarios».

Asamblea

Añaden que «mientras en la Comunidad de Propietarios La Toja siempre se toman las decisiones de forma asamblearia, la plataforma se dedica a entrometerse en cuestiones que no le competen, exigiendo al Concello inversiones que no puede realizar en propiedades privadas».

Abundando en ello, hay propietarios que argumentan que «es cierto que puede parecer injusto que estemos pagando impuestos y también tengamos que pagar a la comunidad, pero esto ya lo sabíamos cuando compramos terrenos o inmuebles en la isla».

Una vista de la isla y el Gran Hotel. / M. Méndez

Además, «tampoco queremos que A Toxa sea un tojal ni que padezca el abandono que sufren en San Vicente de O Grove o urbanizaciones como la de Pedras Negras después de ser recepcionada por el Concello, obligado a ello por orden judicial».

Lo que quieren decir es que «si en todo el verano hemos visto multitud de quejas por el estado de abandono de muchos lugares y servicios de O Grove, lo que no podemos pretender es que venga el Ayuntamiento a invertir en A Toxa cuando no le corresponde».

Es decir, «somos nosotros, los propietarios, los que debemos decidir entre dejar morir la isla o seguir apostando por A Toxa», y esto último, tratar de salvarla, «es lo que hace, dentro de sus posibilidades, la comunidad» que preside Juan Buhígas.

45 euros al mes

Y eso a pesar de que «pagamos a la comunidad de propietarios unas cuotas bajas, que si bien dependen de la superficie, pueden rondar los 45 euros mensuales por un piso medio», esgrimen algunos de los integrantes de la entidad, que además deben pagar la cuota correspondiente de su edificio y la que establece su urbanización, que es siempre la más cara.

Por cierto que «en esos 45 euros se incluye la seguridad privada de la isla», considerada «un servicio fundamental» y cuyos integrantes «realizan un trabajo brutal sin el que A Toxa no podría sostenerse».

Una reflexión, esta última, que encierra un mensaje mucho más profundo de lo que pudiera parecer, sobre todo después de que en algunas de las reuniones mantenidas últimamente se barajara la posibilidad de prescindir de ese servicio de vigilancia privada.

En resumen, que «en la comunidad de propietarios mantenemos una relación cordial con el Ayuntamiento, y esperamos seguir manteniéndola, aunque Por La Toja se empeñe en que nos tiremos los trastos a la cabeza».

El emblemático Gran Hotel La Toja presenta sus remozadas instalaciones e inicia nueva etapa / Muñiz

De este modo los integrantes de la Comunidad de Propietarios La Toja consultados insisten en que «un grupo de 10 personas, que son las que sostienen la plataforma, nos están metiendo en un jaleo que nadie quiere y no viene a cuento, porque esta comunidad funciona perfectamente y mantiene la isla en unas condiciones más o menos óptimas».

Al menos «en todo aquello en lo que tenemos competencias, porque, a modo de ejemplo, las barandillas del puente están destrozadas y no podemos hacer nada por ser competencia directa del Ayuntamiento, que también va haciendo cosas a medida que puede y dentro de su ámbito».

Lo que no sirve de nada, a su juicio, es «el enfrentamiento que originan estos que son los mismos que abrieron la vía de la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación (EUC); a lo que se amarró Hotusa como vía para hacerse con el control de la isla».

Lo que sucede es que «ahora la Plataforma Por La Toja recula, ya que siendo EUC tendrán que seguir pagando, y lo que pretenden es que el Ayuntamiento de O Grove se haga cargo de todo».

A Toxa se viste de gala para apoyar la lucha contra el cáncer / Pedro Mina

En la comunidad de propietarios terminan diciendo que «para no acabar como San Vicente, lo mejor es que sigamos haciéndonos cargo de los gastos, y eso es lo que opinamos una gran mayoría».

Lógicamente, la Plataforma Por La Toja, a la que no gustan estos reproches, opina todo lo contrario e insiste en las reclamaciones que hizo por escrito al Concello, en un documento que ya desveló FARO y firman la presidenta y vicepresidenta de la entidad, María del Carmen Freijeiro y María Victoria Becerra Sueiro, respectivamente.

Esta última aduce que «no se trata de polemizar con nadie», sino de dejar claro que «los vecinos de A Toxa pagamos el IBI y tasas como cualquier otro ciudadano de O Grove, y si contribuimos como todos, tenemos derecho a recibir los mismos servicios de mantenimiento de viales públicos, alumbrado, limpieza y recogida de basura, porque no puede haber vecinos de primera y de segunda».

El concierto de A Banda do Sequío en el chiringuito "O quinto pino". / Paco Luna

Y añade que «calles, paseos, la capilla de las conchas y parte de los viales no son exclusivos de propietarios, sino que los usan miles de turistas cada año, por lo que no puede recaer el coste solo en los particulares».

Dicho lo cual apostilla que «por nuestra parte no existe ni existirá ningún conflicto entre vecinos», a pesar de que la brecha entre partidarios y detractores de pedir al Concello que recepcione la isla va en aumento.

A la espera de acontecimientos, Por La Toja vuelve a proponer un convenio entre Concello, Diputación y Xunta de Galicia para dar respuesta a «la relevancia turística de la isla».