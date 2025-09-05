La CIG reclama la remunicipalización del servicio de la Escola Infantil de Vilagarcía

La Confederación Intersindical Galega (CIG) volvió a insistir ayer en la remunicipalización del servicio que se presta en la Escola Infantil de Vilagarcía para garantizar mejores prestaciones a sus usuarios. El sindicato reclama al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, una reunión urgente para abordar la situación en la que se encuentra este servicio cuya gestión «no ha salido a concurso en los últimos años» cuando la Ley de Contratos dice que la duración máxima de este tipo de contratos es de cinco años». Es por ello que quieren saber los motivos de lo que consideran una «supuesta irregularidad y falta de transparencia». La situación está impactando directamente en la veintena de trabajadores que, al no haber licitado la gestión en 2025, «sus salarios se ven mermados en 200 euros mensuales hasta el mes de agosto y en 222,22 a partir de ese mes, lo que supone una pérdida de entre 2.800 y 3.200 euros solo este año». Ese perjuicio va a seguir incrementándose «cuanto más tarde en sacarse a concurso».

En cuanto a la prestación del servicio, consideran que «si no hay un número mayor de niños es por la lentitud de la gestión de las plazas por parte del Concello, que también está causando un perjuicio tanto al personal como a los usuarios, con recortes horarios que provocan bajas al no cubrir las necesidades de las familias».