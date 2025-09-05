Bodegas de familia: tradición, orgullo y origen

Octogenarios que mamaron el cultivo de la vid desde niños, quinceañeros que apuran los últimos días de las vacaciones, niños a los que hay que vigilar para que no se corten con las tijeras, padres y madres que aprovechan sus días libres en el trabajo para ayudar, el sobrino que no tiene trabajo y puede ganar unos euros con los que darse algún capricho, el primo que pidió permiso en la empresa para colaborar en casa...

En las viñas pueden recogerse testimonios, relatos o vivencias de todo tipo ahora que la vendimia se encuentra en pleno apogeo, cuando las pistas y carreteras del rural se llenan de tractores y el bullicio se escucha a lo lejos bajo las parras.

Benito Amil junto a su nieta Aida. |

Son historias que, en muchos casos, recuerdan con nostalgia el pasado y hablan con incertidumbre sobre el futuro, muy especialmente en el caso de las bodegas o plantaciones familiares, donde son los de casa los que tiran del carro y arriman el hombro durante días para recoger la uva, trasladarla a bodega, introducirla en los tanques y, en definitiva, los que afrontan todo ese esperado proceso de vinificación.

Muchas veces se habla de las grandes bodegas y cooperativas, jornaleros, veedores y todo cuanto rodea a la recolección en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Pero no se habla tanto de esas pequeñas bodegas familiares que son el embrión de esta marca de calidad y diferenciación; el motor que durante décadas movió al rural y el pulmón que dio vida a tanta gente.

Aida e Isabel, ante la bodega familiar. / M. Méndez

Mucho antes de que naciera Rías Baixas ya había viñedos y bodegas que se dedicaban a esto del vino. Plantaciones familiares que pasaron de padres a hijos y que, a la postre, abrieron los ojos a quienes encontraron en el albariño y todo lo que representa Rías Baixas una forma de subsistir y crecer.

Esos pequeños productores fueron adaptándose como buenamente pudieron. Muchos desaparecieron, pero otros tratan de resistir al abrigo de esta marca de calidad que goza de prestigio internacional y aspira a recoger en cuestión de un par de semanas más nada menos que 50 millones de kilos de uva, destinando buena parte de los 35 millones de litros de vino que podría obtener a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Asia y otras muchas partes del mundo.

Benito muestra la primera prensada. / M. Méndez

Por eso es buen momento, ahora que todos los racimos son iguales, para resaltar la importancia de los más pequeños y contar la historia de los más modestos viticultores y bodegueros.

Personas que recuerdan cuándo empezaron al lado de sus padres y abuelos, en algunos casos incluso transportando el vino en barca por el río Umia.

Bodega Casa da Barca

Lo hacían, y de ahí su nombre, en la bodega Casa da Barca, que antes de que se construyera el antiguo puente que une Cambados con Barrantes (Ribadumia) se encargaba de transportar a la gente en barca de una orilla a la otra del río Umia y para transportar el vino por la ría de Arousa.

«A Barca» era el nombre de la gamela utilizada entonces por la familia para cruzar el cauce fluvial, y desde 1922 es el nombre de la finca en la que se sitúa esta bodega, donde consideran que «la cultura del vino y todo lo que la rodea es un modo de vida».

Los orígenes de bodega Casa da Barca, cuando se llevaba el vino en gamela por el río Umia. / M. Méndez

Así lo ha demostrado a lo largo de la historia la familia propietaria de este firma, actualmente representada por Benito Amil Padín, al pie del cañón a sus 83 años; su hija, Isabel Amil Núñez, de 60; y las dos jóvenes que conforman la quinta generación de «Os da Barca», como son Aida y Berta Ferreiro Amil, nietas de Benito.

«Somos una familia que lleva varias generaciones elaborando vino albariño y presumimos de no haber perdido la esencia y de mantenernos fieles a la manera tradicional de elaborarlo», explican en la que es una de las firmas más importante de la DO Rías Baixas, a pesar de su limitada cosecha.

Competencia complicada

Y a pesar de las «enormes dificultades con las que se encuentran pequeñas bodegas familiares como la nuestra, ya que a diferencia de lo que hacen algunas de las más grandes, nosotros no podemos jugar con el precio ni podemos competir por volumen en las grandes superficies y proveedores del canal Horeca», esgrime Aida Ferreiro.

Bajo la viña, aprovechando un descanso que se ha tomado en su trabajo en Bruselas, precisamente para acudir a vendimiar, esta joven cambadesa aún no sabe cuál será el futuro de esta bodega familiar asentada en Covas de Lobos, pero sí presume, orgullosa, de la «enorme calidad» de sus vinos.

Aida Ferreiro Amil, en plena vendimia. / M. Méndez

Como presume de la pasión y el amor que movió siempre a su familia a la hora de cultivar sus viñedos, mantener su histórica bodega y elaborar artesanalmente el monovarietal de albariño «Quintela da Barca», de color amarillo pajizo, brillante, con irisaciones doradas y verdes que en nariz posee aromas florales y frutales finos, mientras que en boca resulta armonioso, fresco y suave, con una acidez equilibrada y amplio matiz.

Ese es el fruto de la dedicación y el sacrificio en la casa de labranza típica gallega que es esta bodega, donde todo lo relacionado con el vino es un arte que se ha transmitido de generación en generación.

Alberto Padín

Unas instalaciones adquiridas en 1922 por Alberto Padín, bisabuelo de Isabel Amil, que se levantaron como pazo en 1900, junto a un hórreo y otras edificaciones que servían de establo o alpendre.

Isabel Amil Núñez, en su bodega. / M. Méndez

Cuentan en Adegas Casa da Barca que «la elaboración del vino ha estado siempre presente en nuestra familia, formando parte de su idiosincrasia y transmitiendo el saber hacer de generación en generación».

También la adaptación a los cambios y nuevos tiempos, de ahí que la bodega profundizara en la elaboración de la variedad albariño a finales de los años 80.

Fue en 1989 cuando nació oficialmente la bodega Casa da Barca, amparada por la DO Rías Baixas y actualmente responsabilidad de su hija Isabel, quien con el asesoramiento del patriarca y junto a Aida y Berta lucha por mantener la tradición, ofrecer la máxima calidad y mantener Casa da Barca a flote.