Los afectados por el incendio de Impex apelan a Ravella
Tras sentirse «abandonados» después de un mes, piden responsabilidad al Concello
El incendio de la nave de la empresa Impex en Vilagarcía se produjo hace ya cerca de un mes. Este suceso afectó a varias familias que residían en las cercanías de la industria.
Los servicios de Emerxencias les pidieron que «abandonásemos de inmediato nuestros hogares con lo puesto, alejándonos de la zona incendiada» aseguran los vecinos que ahora reclaman al Concello de Vilagarcía.
Los afectados piden «atención y apoyo por parte de Ravella». Relatan que «la evacuación se realizó con urgencia», por lo que las personas afectadas tuvieron que pasar «todo el día fuera de nuestras casas».
Sostienen que no se les facilitó «un lugar cubierto donde resguardarnos de las altas temperaturas, ni tampoco comida ni bebida». Además, cuentan que «en ningún momento recibieron información oficial sobre la situación del incendio».
«Algunos vecinos pudieron regresar a sus viviendas durante la noche, pero otros no», confiesan manteniendo que a los que quedaron fuera, «tampoco se les ofreció ninguna alternativa de alojamiento».
Entienden que durante el propio día del incendio, ante una situación complicada, fuese difícil contactar con ellos, pero «lo que más nos duele es que, en los días posteriores, nadie de la Administración local se haya preocupado por nosotros ni por ninguna de nuestras situaciones».
«Sabemos que el Ayuntamiento habló con algunos residentes, pero los vecinos que vivimos en la parte trasera de la nave no recibimos ningún tipo de comunicación ni apoyo», explican después de lo sucedido.
Tras el paso de varias semanas «los vecinos nos sentimos abandonados», lamentan. Además, algunos de ellos han sufrido daños en sus viviendas y están reclamando asesoramiento para poder repararlos.
Añaden que no saben «cómo puede haber afectado el incendio a nuestras huertas y cultivos, por lo que pedimos al Concello de Vilagarcía que se ponga en contacto con nosotros cuanto antes y que nos brinde la ayuda que necesitamos para salir adelante», solicitan.
