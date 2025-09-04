Valga lanza sus ayudas para material y transporte escolar
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la convocatoria para la concesión de las ayudas municipales para material y transporte escolar que estará abierto hasta el 31 de octubre.
Las subvenciones para material van destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil del colegio de Baño y las escuelas del CRA de Valga.
Mientras, las de transporte se dirigen a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores y universitarios de centros públicos de Galicia. También pueden solicitarlas alumnos con necesidades educativas especiales.
Para poder optar a estas ayudas la renta per cápita familiar debe ser igual o inferior a 7.000 euros, además de estar empadronado en Valga y ser hijo dependiente económicamente.
El importe de las ayudas se calculará en función de la renta y la distancia al centro en kilómetros.
Las cuantías máximas serán de 75 euros para el material y 175 para los desplazamientos.
