Valga lanza sus ayudas para material y transporte escolar

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la convocatoria para la concesión de las ayudas municipales para material y transporte escolar que estará abierto hasta el 31 de octubre.

Las subvenciones para material van destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil del colegio de Baño y las escuelas del CRA de Valga.

Mientras, las de transporte se dirigen a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores y universitarios de centros públicos de Galicia. También pueden solicitarlas alumnos con necesidades educativas especiales.

Para poder optar a estas ayudas la renta per cápita familiar debe ser igual o inferior a 7.000 euros, además de estar empadronado en Valga y ser hijo dependiente económicamente.

El importe de las ayudas se calculará en función de la renta y la distancia al centro en kilómetros.

Las cuantías máximas serán de 75 euros para el material y 175 para los desplazamientos.