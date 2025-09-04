Uxía, Budiño y Dakidarría tocarán surcando la ría

El Revenidas es mucho más que conciertos, puesto que el festival cuenta con una amplia programación paralela. Ahí se encuentran por ejemplo las actuaciones musicales en formato acústico a bordo del barco Chasula, mientras este navega por la ría de Arousa. Este año, tocarán Uxía, Xisco Feijóo, O Rabelo, Dakidarría, Budiño y Xabier Díaz. Las entradas salen a la venta a partir del sábado, a las 10 de la mañana, al precio de 30 euros más gastos de gestión. El precio incluye una degustación de productos gallegos.

Otro de los grandes atractivos del Revenidas es su gran sardinada popular, evento que se sitúa en el origen del festival mismo. Será el domingo, 14 de septiembre, con entrada libre. Ese mismo día, pero por la tarde, habrá una gala de circo solidario -también con entrada libre- y el dinero que se recaude con las donaciones se destinará a Palestina.

El programa se completa con la ruta Redescubre Vilaxoán, guiada por el artista Xurxo Souto, y con las Catas dos Sentidos, a cargo de la bodega Paco & Lola.

Mientras, siguen a la venta los abonos y las entradas por día en la página web Revenidas.com. El festival se celebrará en Vilaxoán del 11 al 14 de septiembre.