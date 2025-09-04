Urovesa crea un curso montaje de vehículos de alta movilidad

La empresa especializada en el diseño, fabricación y comercialización de vehículos todoterreno y especiales tanto para uso militar como industrial, Urovesa, anuncia un nuevo curso en Valga.

«Tras el consabido paréntesis estival, arrancamos el mes de septiembre con la primera edición del nuevo Curso de Operaciones de Montaje de Vehículos Especiales de Alta Movilidad» explican.

Las actividades han dado comienzo en sus instalaciones en Valga «como parte del itinerario formativo de nuestra escuela Uro Intrac», cuentan.

Desde la empresa fundada en 1981 dan «la bienvenida a todos los participantes que desde hoy disfrutarán de esta magnífica experiencia de capacitación y especialización», recomendando a los residentes en el municipio a participar en esta nueva oportunidad.