Torniquetes bajo la lupa

Los torniquetes son dispositivos que se emplean para presionar con fuerza un brazo o una pierna y facilitar la extracción de sangre o tratar de contener una hemorragia. En internet pueden adquirirse por menos de dos euros, aunque el precio de uno homologado en Europa ronda los 30. Un joven vilagarciano, estudiante de Derecho, acaba de presentar una denuncia en los Juzgados de Vilagarcía, asegurando que el Servicio Municipal de Emerxencias de esta localidad posee torniquetes chinos sin homologar en Europa. Pero desde Emerxencias niegan tajantemente esta afirmación, y mostraron ayer a FARO los dispositivos que manejan, según ellos sí certificados por la Unión Europea.

El denunciante, P.T.S., es estudiante de Derecho, y hace unos meses acudió a un curso del Colegio Americano de Cirujanos en el que se instruyó sobre los diferentes modelos de torniquetes existentes en el mercado.

Según él, en 2021 el Servicio de Emerxencias publicitó a través de sus redes sociales la adquisición de nuevo material de intervención; entre este, se encontraban unos torniquetes de fabricación china que, según P.T.S., no están homologados para emergencias en Europa. «Incluso ponían una foto en la que se veía que el torniquete era una réplica de otro modelo homologado», apunta.

Pero en ese momento, era menor de edad, de modo que dejó pasar el asunto. No obstante, lo retomó hace unos meses, tras ver una fotografía de prensa sobre un incidente con heridos en Vilagarcía, en el que se veía un maletín de primeros auxilios y, en su interior, un torniquete no homologado. En ese momento, decidió tomar cartas en el asunto. Presentó un escrito en el Ayuntamiento a finales de julio, advirtiendo de la situación. Pero, como no le respondieron, el pasado lunes acudió a los Juzgados y presentó una denuncia por un presunto delito contra la salud pública. Sostiene que los artilugios chinos son falsificaciones sin ningún tipo de control de calidad y que pueden romperse al ser usados, poniendo así en riesgo la vida de las personas atendidas.

Pero desde Emerxencias de Vilagarcía aseguran que todos los torniquetes que portan en sus mochilas de intervención, «están perfectamente homologados», en palabras del coordinador del servicio, Francisco Javier Guillán Busto. Reconoce que en 2021 sí recibieron un lote de dispositivos chinos no certificados, pero sostiene que pronto compraron unos nuevos, con los sellos válidos en Europa. Además, Guillán Busto advierte de que el torniquete que se apreciaba en la fotografía de prensa sobre la que cimentó su denuncia P.T.S, «no era de Emerxencias». «De hecho, nosotros no prestamos asistencia alguna a los heridos». Según Busto, el dispositivo que se veía en la imagen era propiedad particular de un agente de policía. El coordinador de Emerxencias concluye que, «por supuesto que hay que respetar las patentes comerciales y emplear material homologado, pero posiblemente en caso de emergencia sea más seguro actuar con uno de esos torniquetes chinos que con una cuerda o un cinturón».