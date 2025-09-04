El teatro social centra el otoño cultural en Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha confirmado dos de los primeros espectáculos de su programación teatral de otoño. Se trata de «Nada se sabe», una coproducción entre Culturactiva y el Centro Dramático Galego, y «Vitória», sobre el acoso sexual en el ámbito laboral, firmado por la periodista gallega Iria Pinheiro. Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en ataquilla.com.

«Nada se sabe» se presentará el 4 de octubre. Es una obra que reflexiona sobre la visión de la discapacidad a partir de la adaptación de una tragedia de Sófocles, donde se representa la idea de la diferencia, de las personas que sufren discriminación. Mientras, «Vitória» se representa el 7 de noviembre. En esta pieza, Iria Pinheiro relata el proceso judicial que vivió entre 2017 y 2023 tras denunciar al director del programa de televisión en el que trabajaba. Las entradas cuestan cinco euros.