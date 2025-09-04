El PP juzga la «incapacidad» de Arosa para hacer crecer A Illa
«Es necesario un nuevo rumbo político en la isla»
El PP de A Illa de Arousa acusa al alcalde Luis Arosa de «incapacidad para lograr inversiones de la Xunta de Galicia en el paseo do Cantiño y en el CEIP Torre-Illa».
Los populares sostienen que el Concello «necesita un nuevo rumbo político, con un gobierno capaz de negociar eficazmente con la administración autonómica», señalando la gestión de Arosa.
Rechazan las críticas de alcalde de A Illa sobre «favoritismo hacia municipios gobernados por el Partido Popular», recordando que la Xunta financia obras en concellos socialistas como Vilagarcía, y en otros liderados por su partido, como Cambados y O Grove, «con proyectos valorados en más de dos millones», aseguran.
El portavoz popular Matías Cañón instó al regidor actual a dimitir «si se reconoce incapaz», subrayando que los populares seguirán en la oposición defendiendo a los vecinos frente a su «nefasta gestión».
