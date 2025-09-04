Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marta Giráldez se suma a la petición de Cacabelos a la Xunta sobre los costes del SAF

Un pleno en Meis.

Un pleno en Meis. / Iñaki Abella

Hugo de Dios

Meis

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se una a las reivindicaciones del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, para exigirle al presidente de la Xunta de Galicia que «dedique el importe de la deuda a abonar los costes íntegros del SAF, ya que este servicio no corresponde a lo concellos».

El año pasado la Xunta financió 187.000 euros, y Meis 115.000 euros del total del servicio.

A mediados del 2025, «el Concello ya lleva invertidos en este servicio 100.000 euros lo cual es totalmente inasumible como para los demás», asegura Giráldez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents