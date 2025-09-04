Marta Giráldez se suma a la petición de Cacabelos a la Xunta sobre los costes del SAF

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se una a las reivindicaciones del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, para exigirle al presidente de la Xunta de Galicia que «dedique el importe de la deuda a abonar los costes íntegros del SAF, ya que este servicio no corresponde a lo concellos».

El año pasado la Xunta financió 187.000 euros, y Meis 115.000 euros del total del servicio.

A mediados del 2025, «el Concello ya lleva invertidos en este servicio 100.000 euros lo cual es totalmente inasumible como para los demás», asegura Giráldez.