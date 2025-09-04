La gestión futura de A Toxa también genera división social en la isla

Hace días se explicaba que los movimientos que se están dando en A Toxa, encaminados a la creación de una Entidad Urbanística de Conservación (EUC) están generando división social en el Concello de O Grove.

Ahora puede añadirse que esa brecha es cada vez más evidente en la propia isla, donde no todos los propietarios opinan del mismo modo, y los hay tanto partidarios de esa figura como de mantener la cosas como están, de exigir al Concello que asuma los gastos o de buscar alguna otra fórmula que garantice el futuro de este importante territorio insular.

La Plataforma Por La Toja, por ejemplo, insiste una y otra vez en que será la administración local la que asuma los costes generados, a lo que hace algunos días contestaban algunos vecinos y empresarios diciendo que «si se recepciona la isla y se asumen gastos también habrá que recibir beneficios», proponiendo algunos incluso la municipalización del Beach Club y el Real Club de Golf.

La isla de A Toxa. / M. Méndez

Frente a lo cual hay miembros en Por La Toja que replican: «Puestos a pedir, que el pueblo meco pida también la municipalización de los hoteles, y cuando los vecinos vayan a hacer la ruta del colesterol, como llaman a los paseos por la isla, que desayunen en uno de esos hoteles y coman o cenen en ellos».

700 familias

Pero no todos están de acuerdo con esta apreciación, y hay propietarios que destacan que «la Plataforma Por La Toja únicamente está conformada hoy en día por una decena de socios, mientras que en la isla somos 700 familias las que vemos que se nos quiere dejar de lado».

Pero aún hay más, puesto que entre esos propietarios los hay que consideran que «esta plataforma ha sido la causante del problema y del ambiente enrarecido que se respira, al haber forzado de manera precipitada e inconsciente la constitución de la EUC».

El hotel Isla de La Toja. / M. Méndez

De este modo «se deja en clara desventaja a las 700 familias, y todo esto con el único fin de evitar pagar las cuotas de la comunidad de vecinos, tratando de que sea el ayuntamiento el que se haga cargo de los gastos de mantenimiento de la isla».

Tanto es así que «varios miembros de esa plataforma manifestaron en una junta ordinaria que se daban de baja de la comunidad y dejaban de pagar».

En definitiva, que «son los miembros de esa plataforma los que no quieren pagar esos gastos y pretenden imputárselos al ayuntamiento».

Quienes así se posicionan argumentan también que dicha plataforma «hace ruido utilizando a los medios de comunicación, pero solo son diez personas que para nada reflejan el sentimiento de esta isla».

Inauguración del Beach Club La Toja. / MUÑIZ

Un «ruido» en el que insiste Por La Toja, pues ha presentado por escrito en el Registro Municipal una solicitud formal pidiendo de nuevo que sea la administración local la que corra con los gastos.

Básicamente solicitan «que el Concello de O Grove asuma de forma inmediata la responsabilidad en la prestación de los servicios mínimos obligatorios de agua potable y alcantarillado».

Pero también que «en caso de mantenerse la gestión a través de empresa concesionaria, el Concello ejerza la dirección, control y supervisión efectiva del servicio, garantizando la calidad, igualdad y continuidad del mismo».

Las aves rapaces y los conejos también están presentes en la isla. / FdV

Advertencia

Paralelamente, esta plataforma exige «que se dé respuesta expresa a la presente reclamación en el plazo legal máximo de tres meses», advirtiendo de que, en caso contrario, «se entenderá denegada por silencio administrativo, quedando abierta la vía contencioso-administrativa».

Una amenaza formulada en dicho escrito con la firma de María Victoria Becerra y María del Carmen Freijeiro, como representantes de Por La Toja.

A Toxa se viste de gala para apoyar la lucha contra el cáncer / Pedro Mina

Se basan para hacer tales peticiones en que el Concello «no presta directamente algunos de los servicios públicos que la ley establece como obligatorios, como son el abastecimiento de agua potable a domicilio y el alcantarillado y saneamiento de aguas residuales».

Unos servicios históricamente prestados por entidades privadas contratadas por la comunidad de propietarios de la isla y actualmente en manos de la empresa Gestagua.

Pero alegan ahora en la plataforma que se hace «sin que exista una intervención, control ni garantía efectiva por parte del Concello», lo cual consideran «una dejación de funciones municipales, vulnerando los derechos básicos de los vecinos y generando una clara discriminación respecto al resto de habitantes de O Grove, quienes sí reciben del Concello la prestación directa o controlada de esos servicios».