EU carga contra el alcalde por «condenar al municipio al caos»

Después de un verano repleto de turistas, las quejas no han tardado en llegar desde los grupos de la oposición al gobierno de José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove.

El último partido en sumarse ha sido Esquerda Unida (EU), con un balance muy crítico de la temporada estival.

Declara este grupo que «cuándo pensábamos que el caos del verano pasado era insuperable, este gobierno demostró su capacidad de superación, consiguiendo empeorarlo».

Con esto, acusan al equipo de José Cacabelos de «condenar al municipio al caos por culpa de su incompetencia».

Uno de los aspectos criticados por Esquerda es el tema de las calles y carreteras. Hacen hincapié sobre «el tardío pintado de los pasos de cebra y el desbroce de la maleza».

Sobre esto último, aseguran que «la vegetación invadía los caminos» lo que supone un «peligro para los viandantes» y que «es un milagro que no se haya producido ningún accidente fatal».

«Las carencias del servicio de la Policía Local, ante la falta de efectivos, la inexistencia de un servicio de grúas funcional y la ausencia de aparcamientos disuasorios», han propiciado el desastre en las calles del concello durante los tres meses de verano, «convirtiéndose prácticamente en una ciudad sin ley», sostienen desde Esquerda Unida.

Críticas de Millán y Meis

La edil Susana Millán criticó la gestión turística señalando «la ausencia de un técnico especializado, de un plan turístico, de una estrategia y de unas mesas de trabajo con el sector», remarcando que solo se reciben «declaraciones vagas para justificar el fracaso de su gestión».

Por su parte, Anxo Meis puso el foco en la polémica situación de los paseos y accesos a las playas, que calificó como «un peligro público». «Llevamos años advirtiendo del deterioro, cada verano están peor».

También rememoró los numerosos incidentes, destacando el más grave en el que una persona tuvo que ser evacuada en helicóptero en Pedras Negras.

Critica «las cifras inventadas por Cacabelos de más de cuatro millones de euros para la reparación, sin informe técnico que lo avale» tildándolas de «improvisación y abandono».

El dilema de las autocaravanas durante el verano meco

Millán hizo especial hincapié en la problemática del autocaravanismo. «Pasamos del abandono absoluto a la tentación de prohibir, y hacerlo de forma ilegal», dice.Defiende este tipo de turismo, pero afirma que «necesita infraestructuras y servicios mínimos como la creación de áreas de autocaravanas con servicio de descarga y recogida de aguas, gratuitas o de pago», algo que propusieron, pero «el gobierno hizo oídos sordos».«Si no se actúa, seguirán los problemas de convivencia y los discursos contra este tipo de visitantes», promete Millán.La acampada fuera de los espacios habilitados y las actitudes incívicas «es sancionable sin necesidad de más regularización», el problema es que «no hay quien sancione», lamentan desde Esquerda.