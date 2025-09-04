Desarticulada una red internacional de transporte de droga con base en Vilanova

Diez detenidos, seis en la comarca de O Salnés y cuatro en Madrid, es el resultado de una operación contra el narcotráfico desarrollada bajo la tutela del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y con el respaldo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que habrían dado un importante golpe a una red que se dedicaría al transporte internacional de cocaína y tendría su sede entre las parroquias de Baión y Godos, en Vilanova y Caldas de Reis. En la investigación han colaborado también agentes de la Polícia Judiciária portuguesa, DEA, Europol, República Dominicana e Italia, lo que da idea de la magnitud de la organización desarticulada.

Desde primera hora de la mañana se sucedieron los registros, un total de once en la comarca, comenzando por Cambados, donde los agentes de la Guardia Civil han accedido a un piso situado detrás del Concello de Cambados. Allí resultó detenido un ciudadano colombiano que lleva años asentado en la comarca de O Salnés. Al mismo tiempo, los agentes accedían a dos viviendas y varias naves en la zona de Baión y Godos.

El detenido en Cambados escoltado por agentes de la Guardia Civil / Iñaki Abella

En la primera de ellas, se registraba una vivienda vinculada a un clan familiar y unas dependencias ganaderas próximas, llegando a cortar uno de los accesos al lugar de Fonsín desde la PO-531. En ese lugar, descendió el helicóptero de la Guardia Civil, que había estado dando vueltas toda la mañana por la comarca a pesar de las malas condiciones meteorológicas y ante la atónita mirada de todos los vecinos, poco acostumbrados a vivir escenas semejantes desde hace más de tres décadas, cuando los agentes entraron en el pazo Baión, situado a menos de un kilómetro de distancia, con motivo de la Operación Nécora. Muchos de ellos siguieron en directo como se desarrollaban los acontecimientos, con la presencia de agentes armados y encapuchados durante varias horas en el exterior de la vivienda.

También a muy poca distancia, pero en la parroquia de Godos, la Guardia Civil accedía al interior de otra vivienda, perteneciente a la misma familia, donde se procedía a la detención de dos personas y a un largo registro que se extendió hasta bien entrada la tarde. En ese registro participaron integrantes de la Unidad Cinegética de la Guardia Civil y otras unidades que realizaron un minucioso registro de todas las dependencias de la casa y de las edificaciones adyacentes. También en esa zona del rural de Caldas de Reis, los vecinos siguieron como se desarrollaban los acontecimientos con cierta estupefacción, e incluso, sufrieron efectos colaterales, al no poder pasar por el vial que circula por delante de la vivienda, que tuvo que ser cortado por la gran cantidad de agentes y vehículos que se encontraban allí, siendo desviados los vecinos por otras zonas.

Agentes de la Guardia Civil ante la vivienda registrada en Baión / Iñaki Abella

Solo en la comarca de O Salnés se realizaron más de una decena de registros en los que se intervino diverso material que, presuntamente, utilizaría la organización para su actividad delictiva. Los seis detenidos en la comarca de O Salnés fueron trasladados posteriormente a la Comandancia de Pontevedra, donde se les tomará declaración antes de ser derivados ante la jueza que instruye el caso, la responsable del juzgado número 4 de Cambados, que ha decretado el secreto de sumario mientras concluyen las investigaciones.

Algunas fuentes apuntan a que esta operación lleva tiempo gestándose y que se habría desatado hace tan solo unos días, cuando la Polícia Judiciária portuguesa interceptó un vehículo con cocaína que viajaría con destino a la organización de O Salnés, donde tendría su epicentro, aunque contaría con ramificaciones más allá de las fronteras españolas, tal y como lo demuestra la presencia de agentes de policía de diferentes países, que habrían colaborado en la investigación.

El helicóptero de la Guardia Civil despega de una finca en Baión / Iñaki Abella

La droga habría sido introducida en Portugal por vía marítima procedente de algún punto de sudamérica, una vía que se está explotando en los últimos años debido a la presión policial que sufren las costas gallegas y, en particular, la ría de Arousa, y donde a las mafias del narcotráfico les está costando culminar sus descargas. En principio, los detenidos pertenecerían a la organización encargada de introducir la cocaína en las Rías Baixas para su distribución por el resto de España.

Entre esos detenidos, figuran varios con antecedentes policiales, vinculados al tráfico de drogas, y que ya habrían caído en otras operaciones similares. La operación desarrollada ayer continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, antes del paso a disposición judicial de los detenidos ayer, que podría suceder el próximo viernes.

Despliegue de la Guardia Civil en la calle de Cambados donde se detuvo a un ciudadano colombiano. / Iñaki Abella

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, reconocía en la mañana de ayer que se estaba desarrollando la operación en la comarca de O Salnés, haciendo alusión a los once registros y seis detenidos en la provincia pero recordando que «la operación está abierta y esa es toda la información que se puede proporcionar por el momento».

Uno de los perros accediendo al interior de la casa de Baión / Iñaki Abella

Los vínculos con Portugal de las organizaciones de narcotransportistas gallegos vienen de muy lejos, pero en los últimos años se han intensificado de manera notable, con la introducción de alijos a través de las costas portuguesas, como el que supuso la caída del clan de Os Piturros, también de Vilanova de Arousa, tras ser detectados por la Polícia Judiciária portuguesa, o para la fabricación de narcolanchas al no estar penada la posesión de estas embarcaciones por la ley, algo que si ocurre en España, donde supone un delito de contrabando.

Estas situaciones han abierto una vía de colaboración entre las policías a un lado y al otro de la «Raia» para frenar a las mafias dedicadas al narcotráfico que lleva dando buenos resultados en los últimos año, con el desarrollo de varias operaciones conjuntas. También destaca la colaboración que tanto Guardia Civil y Policía Nacional mantienen con la DEA estadounidense, que acostumbra a alertar de los movimientos de embarcaciones que se dirigen a la costa española con el objetivo de alijar la droga, momento en el que adquieren protagonismo los clanes gallegos, encargados de colocarla en tierra y transportarla a los puntos en los que indique la organización responsable de la mercancía.

Agentes de la Polícia Judiciária portuguesa en Baión / Iñaki Abella