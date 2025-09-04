Confirman la recogida de voluminosos puerta por puerta para el próximo 30 de septiembre

El Concello de Valga anuncia la recogida gratuita de objetos voluminosos puerta a puerta para el martes 30 de septiembre. El último día para avisar será el próximo día 26.

Este servicio incluye muebles, colchones, madera, electrodomésticos y, en general, «residuos de origen doméstico cuyo gran volumen dificulta su traslado», explican.

Elementos rechazados

Por otro lado, rechazan la recogida de residuos peligrosos como botes de pintura, sprays, tóners o pilas, entre otros elementos, que «deben llevarse al Punto Limpio, donde se recogen también de forma gratuita», anuncian.

El motivo es que «pueden contaminar el resto de residuos , lo que impide totalmente su reciclaje», justifican desde el Concello.

Además, añaden que no recogerán escombros, incluyendo muebles de cerámica.

Por último, recuerdan que «el vaciado de viviendas no está incluido en la recogida puerta a puerta, ya que impide atender el resto de avisos».