El Concello de Meaño entrega 35.000 euros a las entidades

El Concello de Meaño entrega subvenciones a asociaciones y clubes por un valor total de 35.037 euros.

Para el área de deporte federado se había consignado una partida de 15.500. Se entregarán al Unión Dena de fútbol, el Asmubal de balonmano y el CTM GAM de tenis de mesa partidas de 3.500 euros por club, más otra de 1.405 euros al Deportivo Xil. A la peña Dena-Mita se le asignan 1.325 euros para su concentración motera; a la Sociedad de Cazadores de Meaño, 1.174; y al Asmubal se le añaden 232 para contribuir a financiar los reconocimientos médicos de sus jugadores federados.

En el área de Cultura se reparten 10.172 euros: 2.301 para la Unión Musical de Meaño, por su Festival de Bandas de Música, más 628 euros para gastos de funcionamiento; 1.814 euros para la Escola de Música Tradi-cional de la Cultural Penaguda de Dena, y 545 para el Encontro de Música Tradicional de inicios de verano; 1.300 euros para el coro San Xoán de Meaño; 1.227 para Voces de Santa Eulalia de Dena; 654 euros para la asociación de vecinos de Xil por su exposición de fotografía antigua; 610 para la fiesta del patrón de San Xoán de Meaño; 374 para la asociación vecinal de Santa Lucía de Dena; y 368para la entidad Santa Cristina de Cobas y su romería de San Benito de Palermo.

En el ámbito de ocio y tiempo libre, se repartieron en la práctica 5.027,43 euros: mujeres rurales A Telleira (Dena) recibirá unos 3.500 euros y las de O Corazón del Salnés, unos 1.500 euros.

Fuera de este ámbito, a la Asociación de Vecinos de Xil se le asignaron 2.500 euros para el festejo popular de As Angustias.

En el bloque de actividades complementarias de la educación se fallaron de 2.698,70 euros. De ellos, el ANPA A Toxa del CEIP de As Covas recibe unos 1.700 y la ANPA Sementeira del CEIP de Coirón, 941 euros.