La cofradía San Martiño recibe otra ayuda, esta de 68.000 euros

La cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño ha conseguido una nueva subvención.

Esta vez casi 68.000 euros cofinanciados por la Xunta y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa).

Con cargo al programa «O Grove é Mar», pudo adquirir este año una furgoneta con etiqueta Eco, además de propiciar la organización de un curso formativo sobre los beneficios del consumo de los productos del mar. Se impartirá los días 29 y 30, así como el 3 de octubre, en horario de tarde. Los interesados pueden comunicarlo en el 986 733 590.

Ya en 2026 la cofradía editará libros y un vídeo divulgativo sobre su historia para celebrar sus más de cien años, lo cual se acompañará de conferencias, un curso de cestería y la elaboración de audioguías para poner en valor el trabajo de los asociados.