Catoira intenta presionar a Sanidade con 785 firmas en el Hospital do Salnés

Tras más de un trimestre de quejas, durante la mañana de ayer se llevó a cabo la entrega de 785 firmas en señal de protesta del vecindario catoirense en el Hospital do Salnés.

Varias decenas de vecinos del municipio acompañaron a una de las portavoces de la plataforma ciudadana creada al efecto en esta visita al Hospital.

El mismo al que en muchas ocasiones los residentes de Catoira son derivados, «teniendo que desplazarnos más de quince kilómetros, para pedir una simple receta o solicitar una baja», confiesan.

Complicaciones iniciales

Desde la Plataforma cuentan que en su llegada al recinto hospitalario, «al principio, hubo un pequeño problema porque los encargados de seguridad no nos dejaban hacer fotografías ni mostrar unas pequeñas pancartas que llevamos al hospital».

Sin embargo, finalmente el conjunto de firmas fue entregado. Más tarde, la representación del vecindario desplazada hasta el hospital ubicado en Vilagarcía fue recibida «por el subdirector de Enfermería y la subdirectora del hospital para escuchar las exigencias de los vecinos», explican con certeza desde la Plataforma.

La portavoz catoirense enumeró las carencias que sigue sufriendo el centro médico vikingo. Recalcó así «la necesidad de aumentar el servicio de pediatría y la cobertura adecuada de las bajas de los médicos del centro».

Además de una de las cuestiones que ha suscitado más polémica a lo largo del verano en O Salnés: la ambulancia medicalizada. Pidieron que «se mantenga en Vilagarcía y no se vuelva a mover a Sanxenxo durante el periodo estival».

Tras esto «se acordó tener una próxima reunión con el gerente del Sergas, a poder ser, antes de que acabe este mes».

344 citas la semana pasada

Por su parte, el Sergas explica que los profesionales de Atención Primaria del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés que están prestando asistencia en el centro de salud catoirense asumieron un total de 344 consultas durante la semana pasada.

De ellas, 196 fueron pacientes que requirieron la atención de los dos facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria que están cubriendo las bajas en el centro de salud de Catoira.

Por otro lado, las dos profesionales de Enfermería de Atención Primaria llevaron a cabo un total de 148 atenciones. Seis de ellas fueron de carácter pediátrico y una decena del total fueron asistidas en los propios domicilios de los enfermos.

«La dirección del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés reitera su actual compromiso organizativo en Catoira, también de cara a implementar nuevas mejoras a futuro», enuncian desde la administración.

Recuerdan que, con el fin de mantener el servicio en Catoira, el área «sustituyó a los dos médicos de familia de este centro a través de la formula de prolongación de jornada».

Además, garantizan que lo han hecho «con un relevo de la cobertura de continuidad de la Pediatría de Atención Primaria en este centro de salud durante el período vacacional del profesional que habitualmente presta servicio a la población infantil».