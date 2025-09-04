El campamento de A Lanzada llega a su fin

Con un último turno pasado por agua, el campamento de verano que organiza la Diputación de Pontevedra en el centro vacacional de A Lanzada llega el sábado a su conclusión.

Los últimos 140 niños participantes, de un total de 1.540 nacidos entre 2012 y 2017, regresan a sus casas después de haber tenido la oportunidad de hacer amigos, disfrutar del contacto con la naturaleza y practicar actividades como tiro con arco, orientación y carrera de obstáculos.

Clara (Moaña) acomodándose en la tienda, ayudada por su madre y una monitora. / M. Méndez

También teatro o snorkel, además de formar parte de propuestas artísticas y científicas, otras con las que practicar el inglés y algunas en horario nocturno o vinculadas con el conocimiento del medio.

Los últimos participantes pertenecen a una veintena de municipios, tales como Baiona, Bueu, Catoira, A Guarda, Marín, Poio, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Vigo, Vilagarcía y Vilanova.