El campamento de A Lanzada llega a su fin
El último turno está resultando el más lluvioso
Con un último turno pasado por agua, el campamento de verano que organiza la Diputación de Pontevedra en el centro vacacional de A Lanzada llega el sábado a su conclusión.
Los últimos 140 niños participantes, de un total de 1.540 nacidos entre 2012 y 2017, regresan a sus casas después de haber tenido la oportunidad de hacer amigos, disfrutar del contacto con la naturaleza y practicar actividades como tiro con arco, orientación y carrera de obstáculos.
También teatro o snorkel, además de formar parte de propuestas artísticas y científicas, otras con las que practicar el inglés y algunas en horario nocturno o vinculadas con el conocimiento del medio.
Los últimos participantes pertenecen a una veintena de municipios, tales como Baiona, Bueu, Catoira, A Guarda, Marín, Poio, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Vigo, Vilagarcía y Vilanova.
