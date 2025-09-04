BATA planea un centro de día para personas con autismo en Guillán

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el presidente de la asociación BATA, Mario Trigo, firmaron ayer un convenio según el cual la administración local cede por 20 años a la entidad el uso de la antigua escuela unitaria de Guillán. BATA destinará el inmueble a la creación de un centro de día para personas adultas con autismo. Contará con unas 20 plazas.

La firma del convenio se escenificó en el patio de la antigua escuela, que la Consellería de Educación cerró en su día por falta de alumnos. Con esta cesión, el Concello de Vilagarcía contribuye a resolver un problema con el que se encuentran muchas familias con personas con autismo. Hasta los 18 años, disponen de recursos educativos y sociales para las personas diagnosticadas; pero al alcanzar la mayoría de edad, muchas personas con autismo que no siguen estudiando o no trabajan carecen de recursos sociales de apoyo. Eso supone, además, un gran problema de conciliación.

Por ello, desde BATA llevan años pensando en la creación de un centro de día para personas adultas con autismo, y este proyecto podrá hacerse realidad ahora, tras la cesión de uso de la unitaria de Guillán.

El edificio cuenta con algo menos de 300 metros cuadrados construidos, y se localiza en el interior de una finca de 1.800 metros. La escuela está en la carretera que conduce a Pinar do Rei (donde se encuentran el refugio de animales o el punto limpio) y necesita obras importantes de rehabilitación antes de su puesta en marcha como centro de día.

El colegio fue clausurado por la Xunta en el verano de 2024 debido a la falta de matrícula, y desde entonces ha estado en desuso. En el último pleno de noviembre de 2024 se decretó su desafectación, lo que le permitirá albergar otro tipo de actividades. Posteriormente, en el pleno de junio, se aprobó su cesión a BATA.

Tras la firma del convenio, el alcalde, Alberto Varela, lamentó el cierre de la escuela, al entender que las unitarias son importantes «para dar vida al rural y fijar población», pero destacó que una vez cerrada, se le puede dar un uso social. «No puede tener mejor destino. La labor de BATA es inestimable, por lo que toda la colaboración con ellos es poca».

En el pasado, el Concello arousano ya había gestionado la cesión del edificio municipal de As Saíñas (Vilaxoán) o el de O Pedroso (Bamio), además de firmar un convenio cada año para la realización de actividades como la Brigada Verde.

Por su parte, Mario Trigo, presidente de la asociación, agradeció al Ayuntamiento su trabajo y disposición: «Para nosotros es muy importante porque las familias se encontraban en un momento muy delicado al no tener otra alternativa para matricular a los usuarios una vez alcanzada la mayoría de edad». El único que podía acogerlos era el centro de A Laxe, que cuenta con 35 plazas y está al cien por cien de su capacidad.