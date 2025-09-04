Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aves pelágicas, comunidades marineras y orcas con el «Chasula»

El aula flotante de naturaleza diseña una decena de expediciones

Una visita del «Chasula» a la isla de Rúa.

Una visita del «Chasula» a la isla de Rúa. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

Tras los últimos avistamientos de orcas y ballenas azules, y con la esperanza de volver a disfrutar de su presencia, de los delfines y de tantas otras especies, el barco pesquero reconvertido en aula de naturaleza que patronea Isidro Mariño, el «Chasula», prepara una decena de expediciones más para el mes en curso.

Van a desarrollarse en colaboración con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, la Xunta y el Estado central, enfocándose tanto a la observación de aves pelágicas como los alcatraces, alcas, araos, frailecillos y pardelas, como en el estudio de las comunidades marineras.

Una de las orcas vistas el sábado. / BDRI

Eso sin olvidar las visitas a islas, islotes y afloramientos rocosos como Sálvora, Rúa, Noro y demás espacios naturales privilegiados y protegidos de la ría de Arousa, a los que a veces solo es posible acercarse a bordo de la citada embarcación.

Intramar

La misma que gestiona la firma Iniciativas Tradicionales Marítimas (Intramar), que define al «Chasula» como «un exponente patrimonial de las embarcaciones de pesca y de la construcción naval en Galicia que fue recuperado y adaptado para actividades de turismo activo y conocimiento del medio marino».

Algunas de las actividades propuestas.

Algunas de las actividades propuestas. / FdV

Mañana se celebra la primera de las salidas del mes, anunciándose otra para el sábado y una más el domingo, al igual que se hará, salvo que las condiciones oceanográficas lo impidan, días 11, 18, 20, 21, 27 y 28 del mes en curso.

Rutas a las que sumar las previstas para los días 13 y 14, en este caso al abrigo del festival Revenidas de Vilaxoán (Vilagarcía).

Inscripciones

Los interesados pueden reservar su plaza a través de los teléfonos 690 843 487 y 690 843 488, o bien en Intramar, que de este modo insiste en ofrecer a arousanos y visitantes «una mirada diferente del medio marino, sumergiéndose en el patrimonio natural y cultural del entorno y prestando especial atención a la fauna, flora, oficios, rutas, embarcaciones y gastronomía local».

La penetrante mirada del alcatraz es fácil de observar desde el Chasula. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Es, en definitiva, una manera diferente de descubrir y disfrutar las rías gallegas, que Intramar presenta como «un espacio natural inmensamente rico en biodiversidad y de gran belleza».

Pero también como un entorno «plagado de elementos singulares, islas, playas, ensenadas y arquitectura naval, como faros, astilleros, salazoneras y villas marineras».

