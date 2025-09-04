Arousa arranca el curso con casi 800 estudiantes menos que hace dos años

Algo más de 13.800 niños y adolescentes de entre tres y 16 años regresarán el lunes a las aulas en los colegios e institutos de O Salnés y Ullán. Son casi 800 menos que hace dos cursos, cuando se habían reincorporado a las aulas tras las vacaciones estivales casi 14.600 alumnos. Este descenso se debe a la caída de la natalidad que se ha producido en la comarca desde la recesión de 2008.

La Consellería de Educación hizo públicos ayer los datos de matriculación para el nuevo curso, en los que no se incluyen las cifras de alumnos de Formación Profesional, puesto que en este caso la matrícula todavía estará abierta hasta el 26 de este mes. Las cifras son contundentes: hay menos estudiantes en los doce municipios de O Salnés y Ullán; y menos alumnos en todos los ciclos educativos, a excepción del Bachillerato.

Por municipios, el que más alumnos tendrá este curso será el de Vilagarcía, con 4.250 matriculados, lo que supone 220 menos que en el arranque de hace dos cursos. Por etapas educativas, hay 657 niños en Infantil (de tres a cinco años); 1.758 en Primaria (de seis a once años); 74 en Educación Especial; 1.460 en Secundaria; y 561 en Bachillerato. Esto supone que Vilagarcía empezará el curso con menos alumnos en todos los ciclos, excepto en Educación Especial, donde son tres más que en el curso 2023-24.

En lo que se refiere a las etapas educativas, los doce municipios de Arousa inician el curso con 2.222 niños en Infantil (145 menos que hace dos años); con 5.532 en Primaria (380 menos); con 82 en Educación Especial (dos menos); con 4.513 en Secundaria (238 menos); y con 1.475 en Bachillerato (cuatro más que hace dos cursos).

En total, por lo tanto, y siempre sin contar a los matriculados en FP, el lunes regresarán a las aulas 13.824 niños en O Salnés y Ullán, 761 menos que los 14.585 que habían estrenado el curso 2023-24.

Demás ayuntamientos

Cambados tiene a 1.834 niños matriculados en los centros educativos del municipio, lo que supone 97 menos que en el curso 2023-24. En Catoira, mientras, son 319 (15 menos); en O Grove, suman 1.155 (23 menos); en A Illa, son 438 (58 menos); en Meaño, empiezan el curso este lunes 513 estudiantes (46 menos); en Meis, serán 378 (45 menos); en Pontecesures, están llamados a las aulas 220 alumnos (25 menos); en Ribadumia, son 478 (33 menos); en Sanxenxo, están anotados 2.055 estudiantes (90 menos que hace dos años); en Valga, están convocados 665 niños (24 menos); y en Vilanova, hay un total de 1.249 matrículas, lo que supone 85 menos que hace dos cursos lectivos. El curso pasado (2024-25) ya se habían perdido matrículas con respecto al anterior, pero a un ritmo menor, pues solo eran 250 menos.