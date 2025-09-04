La ANPA de Rubiáns estalla contra la Xunta por los horarios lectivos del colegio
Los claustros de A Lomba y el Arealonga votan en contra de cambiar sus horas de entrada y salida, como planteó la Consellería de Educación
A.M.
La asociación de padres de alumnos Casanova, del colegio de Rubiáns, emitió ayer un duro comunicado contra la Xunta de Galicia, a la que acusan de «dejadez» y «pasividad» por no haber sido capaz de resolver el problema de los horarios lectivos de este centro. Todo apunta a que el curso empezará el lunes con el horario tan denostado por padres y profesores, ya que la Consellería de Educación afirmó que para poder modificar los horarios de Rubiáns habría que cambiar también los de A Lomba y el Arealonga. «Somos conocedores de que desde los claustros de ambos centros se les dio la negativa por respuesta como es lógico, y lo mismo ocurre con los consejos escolares», advierten los padres de Rubiáns en un comunicado.
La ANPA apunta que el problema se resolvería fácilmente con tal de que la Xunta de Galicia contratase un autobús más (lo que, según ellos, tendría un coste anual de 60.000 euros), y que la administración tenía la oportunidad de hacerlo al salir a licitación un nuevo contrato de transporte escolar. Sin embargo, finalmente no se dio ese paso, para desesperación de la ANPA Casanova, que acusa a la Xunta de plegarse a los intereses económicos de las empresas de transportes y de esforzarse muy poco para resolver el problema. «Simplemente es un asunto de voluntad política», concluyen su escrito.
