El viaducto de Castiñeiras supera la prueba de carga y espera su estreno
El Concello de Valga confirma que tan solo restan trabajos de señalización y la demolición del antiguo paso a nivel para poner en marcha una de las infraestructuras más esperadas
Tras pasar el examen definitivo antes de su apertura, el nuevo viaducto sobre la vía del ferrocarril, construido a la altura del lugar de Castiñeiras para suprimir dos pasos a nivel, «está a punto de entrar en servicio», afirman desde el Concello de Valga.
En los últimos días la estructura fue sometida a la prueba de carga, «con la que se verifica que el puente es seguro y que puede soportar las cargas y pesos a los que va a estar expuesta durante su vida útil», explican.
La prueba se llevó a cabo con 160 toneladas, que se utilizaron para poner a prueba la resistencia de la nueva infraestructura. Estas fueron repartidas en cuatro camiones, cargados con cuarenta toneladas cada uno.
La flota mencionada se fue colocando sobre cada vano en diferentes posiciones para comprobar el descenso que, por consecuencia del peso, se producía en las vigas.
Al termino de esta acción, «se corroboró que no había habido ninguna fisura ni incidencia, que todo funciona correctamente y que la estructura se comporta tal y como se proyectó», aseguran.
Sin llevar a cabo esta comprobación, que se hizo el pasado viernes a partir de las 20.00 horas, no se puede poner en servicio el viaducto. Al atardecer se realizó en la parte del puente situada fuera de la vía y ya de noche, y sin tráfico ferroviario, se continuó en el tramo sobre los raíles del tren. Las pruebas finalizaron sobre las 2.30 de la madrugada.
Una vez superado este examen, apenas quedan algunos detalles para terminar las obras. En concreto, «la colocación de la señalización vertical y la demolición del paso a nivel de Castiñeiras, con la retirada de las barreras y el desmantelamiento del paso sobre arregla», anuncian.
Unos trabajos que se realizarán en horario nocturno para no afectar al tráfico.
Un proyecto que roza los cuatro millones de euros
La inversión total de las obras «se aproxima a los cuatro millones de euros, de los que el Concello aporta más de 219.000 euros», recuerda el Concello.
La cantidad restante «es financiada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), enmarcada en el Ministerio de Transportes del Gobierno de España. «El objetivo es reforzar la seguridad en el entorno de la vía del tren, por lo que se diseñó y construyó un puente de 59 metros de longitud, formado por tres vanos y con un gálibo vertical de siete metros», describen desde el Concello.
Tendrá dos carriles de circulación de tres metros de ancho cada uno, junto a sus respectivos arcenes de medio metro de ancho.
Adosadas a estas, aparecen «dos bandas de 1.80 metros con un muro de protección, las aceras y una barandilla», relatan tras la prueba. Además del viaducto, el proyecto incluye «la continuación de las carreteras paralelas a la vía del tren en la margen izquierdo en dirección a Santiago de Compostela, para mantener la permeabilidad en las comunicaciones entre las dos bandas del camino de hierro», añaden desde el Concello.
Incluso se han habilitado dos tramos de carreteras entre los lugares de Losas y Carracido; y desde la playa fluvial de Vilarello hasta Vilar, con una extensión total de 1.7 kilómetros. Por estas ya pueden circular los vehículos desde hace semanas.
- Último campamento en A Lanzada
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove
- El futuro de A Toxa sigue en el aire
- Una complicada batida en O Salnés se salda con un perro herido y un jabalí muerto
- Álex Iglesias, el chef que llegó a Valga desde Can Roca
- Una herida en un accidente en la Autovía do Salnés
- Rozalén, la guinda a un verano de «alegría y momentos inolvidables»
- ¿Parquistas robando a parquistas?: sospechan de una red organizada en Carril