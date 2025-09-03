El viaducto de Castiñeiras supera la prueba de carga y espera su estreno

Tras pasar el examen definitivo antes de su apertura, el nuevo viaducto sobre la vía del ferrocarril, construido a la altura del lugar de Castiñeiras para suprimir dos pasos a nivel, «está a punto de entrar en servicio», afirman desde el Concello de Valga.

En los últimos días la estructura fue sometida a la prueba de carga, «con la que se verifica que el puente es seguro y que puede soportar las cargas y pesos a los que va a estar expuesta durante su vida útil», explican.

La prueba se llevó a cabo con 160 toneladas, que se utilizaron para poner a prueba la resistencia de la nueva infraestructura. Estas fueron repartidas en cuatro camiones, cargados con cuarenta toneladas cada uno.

Se comprobaron los daños al terminar, sin incidentes. / FdV

La flota mencionada se fue colocando sobre cada vano en diferentes posiciones para comprobar el descenso que, por consecuencia del peso, se producía en las vigas.

Al termino de esta acción, «se corroboró que no había habido ninguna fisura ni incidencia, que todo funciona correctamente y que la estructura se comporta tal y como se proyectó», aseguran.

Sin llevar a cabo esta comprobación, que se hizo el pasado viernes a partir de las 20.00 horas, no se puede poner en servicio el viaducto. Al atardecer se realizó en la parte del puente situada fuera de la vía y ya de noche, y sin tráfico ferroviario, se continuó en el tramo sobre los raíles del tren. Las pruebas finalizaron sobre las 2.30 de la madrugada.

Una vez superado este examen, apenas quedan algunos detalles para terminar las obras. En concreto, «la colocación de la señalización vertical y la demolición del paso a nivel de Castiñeiras, con la retirada de las barreras y el desmantelamiento del paso sobre arregla», anuncian.

Unos trabajos que se realizarán en horario nocturno para no afectar al tráfico.