Valga inaugura el nuevo viaducto de Castiñeiras y cierra al fin el paso a nivel

El paso a nivel de Castiñeiras (Valga) vio durante esta mañana como lo cruzaban los últimos vehículos, peatones y ciclistas.

El cruce ha quedado clausurado después de realizar la inauguración del nuevo viaducto construido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) «para mejorar la seguridad en el entorno del camino de hierro», explican.

Los trenes circulan con total normalidad. | FdV

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, junto a los concelleiros Román Castro y Carmen Gómez, se unieron a los representantes de la empresa adjudicataria de las obras, Covsa, para llevar a cabo un recorrido por la nueva infraestructura.

Se trata de una obra que alcanza una inversión cercana a los cuatro millones de euros. La aportación del Concello a la misma fue superior a los 200.000 euros. El resto fue financiado a cargo de Adif, del Ministerio de Transportes.

El nuevo puente tiene una longitud de 59 metros, que están divididos en tres vanos: uno central de 21 metros y otros dos laterales de 19 cada uno. El próximo lunes, durante la noche, «se llevará a cabo el desmantelamiento del paso a nivel de Castiñeiras», anuncian.

El paso a nivel, ya cerrado. | FdV

«Estos trabajos incluyen la eliminación de las barreras y las señales luminosas y acústicas, la retirada del suelo de caucho y hormigón y el derribo del stand», cuentan desde el Concello.

Con la exclusión de este paso a nivel y de otro de carácter peatonal en el lugar de Carracido, «se continúa avanzando en materia de seguridad en el entorno de la vía ferroviaria» dicen sobre el tramo que atraviesa el municipio por las parroquias de Cordeiro y Campaña.

«Desde hace décadas esta obra era un objetivo del equipo de gobierno para evitar que se repitan trágicos sucesos como los vividos hace años», lamentan. El de Castiñeiras es el segundo paso superior que se construye en el concello, después del edificado en Campaña.

A finales del año pasado en una visita a las obras que acaban de terminar, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra y varios representantes de Adif anunciaron que «se está trabajando en un nuevo proyecto para eliminar los dos pasos a nivel que todavía quedan operativos: el de Devesa, en el límite con Pontecesures, y el de Vilar».

Características del viaducto

En verano de 2024 comenzó a levantarse este nuevo puente que, desde ayer, ya está abierto a la circulación. Cuenta con un gálibo vertical de siete metros y dos carriles de tres metros de ancho cada uno junto a sus respectivos arcenes de medio metro, protegidos por un muro de hormigón.

La velocidad para vehículos en el viaducto está limitada a 40 kilómetros por hora. Además, se ha instalado también un vallado antivandálico.

Dentro de este mismo proyecto se construyeron, además, 1.7 kilómetros de nuevas carreteras entre los lugares de Losas y Carracido y desde la playa fluvial de Vilarello y Vilar, «para garantizar la conexión entre ambas márgenes de la vía», argumentan.