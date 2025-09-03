Tráfico denso y dudas en el primer día de cambio de tráfico en O Piñeiriño

El cambio de tráfico en la calle de subida al complejo deportivo de Fontecarmoa ya es efectivo. La primera jornada se saldó con tráfico denso en algunos momentos del día en la pista de salida hacia el Vial del Puerto, y con muchas dudas por parte de algunos conductores. Algunos, incluso decidieron obviar la dirección prohibida y circularon en dirección a O Piñeiriño cuando el carril derecho ya estaba cortado con bolardos.

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha aplicado esta medida para mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio y del complejo deportivo a las puertas del nuevo curso escolar. La solución elegida por Ravella ha sido cuestionada por algunos usuarios y por la asociación de vecinos Breogán, de O Piñeiriño, pues consideran que empeorará la situación.

Un operario termina de colocar los bolardos. / Iñaki Abella

Desde el Concello respondieron ayer que la medida fue «muy meditada» y fruto de un examen pormenorizado tanto por parte de la concejala de Educación, Paola María, como de la Policía Local, que informó favorablemente a la aplicación de la misma. En todo caso, el primer día se vieron los titubeos propios de cualquier modificación de este calado. A partir de ahora, los usuarios del complejo deportivo de Fontecarmoa deberán dirigirse hacia el centro urbano por Sobradelo (cruzando el puente del Vial del Puerto) o ir hasta la rotonda de Fontecarmoa, y una vez allí, ir hacia el centro por el Vial del Puerto o cruzando Fontecarmoa.

Esto les obligará a dar una vuelta considerable, al tiempo que se incrementa de forma notable el tráfico en el segundo tramo de la calle Adolfo Pedrido Morla, que es el que va desde el entorno del pabellón y la piscina hasta la rotonda del Vial del Puerto. Ayer quedaron patentes las limitaciones de esta pista, cuando se cruzaron un camión de la obra de ampliación de la piscina y varios turismos: al vehículo pesado no le quedó más remedio que detenerse para dejar pasar, y los coches circularon con las ruedas derechas fuera de la calzada pavimentada.

Un coche circula por el segundo tramo de Adolfo Pedrido. / Iñaki Abella

A mayores, la situación se complicó ayer más por la presencia de un tractor de desbroces y varios operarios de la Mancomunidade do Salnés, que estaban cortando la maleza de la pista. En más de una ocasión, el tractorista tuvo que parar y hacerse a un lado para dejar pasar a los demás vehículos, pues ocupaba casi todo el ancho de la vía. Esta carretera no tiene pintados los carriles, y carece de aceras, arcenes y alumbrado público, por lo que la asociación Breogán considera que no está preparada para este tipo de tráfico, y que a partir de ahora será más peligrosa tanto para ciclistas como para peatones.

Bolardos

Peatones y ciclistas sí podrán circular con mucha seguridad por la bajada desde el complejo deportivo de Fontecarmoa hasta el colegio, pues se ha creado para ellos un espacio muy ancho (de unos tres metros, contando la actual acera) y separado de la calzada por varias decenas de bolardos plásticos. La medida, de hecho, fue aplaudida por la asociación de padres de alumnos de O Piñeiriño, señalando a través de sus redes sociales que, «aceptamos esta solución a corto plazo, ya que nos permitirá comenzar a sentirnos seguros, no solo para nuestros peques, sino para acceder al complejo deportivo, recientemente reformado».

El Ayuntamiento, de hecho, insiste en que este cambio de tráfico ha sido consensuado con los padres de alumnos del colegio de O Piñeiriño, que ha sido muy meditado y que se hace «para reforzar la seguridad vial en la zona». Además, añaden que el propio alcalde, Alberto Varela, propuso en el pleno del pasado febrero solicitar a la Consellería de Educación el retranqueo del muro del colegio -solución defendida por la asociación Breogán-, pero aclara que esa sería una solución a largo plazo, puesto que el colegio perdería entre tres y cuatro metros de patio. Por ello, sin renunciar a una «intervención más ambiciosa a medio o largo plazo», creen que el paso dado ahora es necesario para resolver el problema desde ya.