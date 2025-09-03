Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Sonatas de Vilanova incluirán una gran novedad en 2026 y los festivales de este año

Diputación y Concello prometen un espectáculo nunca visto antes en la localidad

Las autoridades hicieron ayer un balance. | FdV

Las autoridades hicieron ayer un balance. | FdV

Lucía Romero

Vilanova

El Concello de Vilanova asegura que el programa cultural estival Sonatas de Verán ha sido un «éxito rotundo» en cada una de sus propuestas gracias a la «variedad» en cuanto a tipología, gustos, edades y ubicaciones para provocar un impacto económico en todas las zonas de la localidad.

Así, repetirán citas nuevas como el Vilablues y el Bivalvos Fest y ya están preparando para 2026 otra, un espectáculo musical de «renombre nacional e internacional», como avanzaron los diputados Jorge Cubela y Javier Tourís.

Estos prometieron dar todos los detalles más adelante, pues participa la Diputación como en otras actuaciones de estos dos meses continuados de actividades.

Asistentes a una de las actuaciones a vista de dron.

Asistentes a una de las actuaciones a vista de dron. / FdV

Comparecieron con el alcalde, Gonzalo Durán, quien aportó que ha sido un verano de récord turístico: «Desde la salida de la Vuelta ciclista no ha habido tanta aglomeración de gente». Les sorprende la llegada incluso de neozelandeses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents