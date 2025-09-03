Las Sonatas de Vilanova incluirán una gran novedad en 2026 y los festivales de este año

El Concello de Vilanova asegura que el programa cultural estival Sonatas de Verán ha sido un «éxito rotundo» en cada una de sus propuestas gracias a la «variedad» en cuanto a tipología, gustos, edades y ubicaciones para provocar un impacto económico en todas las zonas de la localidad.

Así, repetirán citas nuevas como el Vilablues y el Bivalvos Fest y ya están preparando para 2026 otra, un espectáculo musical de «renombre nacional e internacional», como avanzaron los diputados Jorge Cubela y Javier Tourís.

Estos prometieron dar todos los detalles más adelante, pues participa la Diputación como en otras actuaciones de estos dos meses continuados de actividades.

Asistentes a una de las actuaciones a vista de dron. / FdV

Comparecieron con el alcalde, Gonzalo Durán, quien aportó que ha sido un verano de récord turístico: «Desde la salida de la Vuelta ciclista no ha habido tanta aglomeración de gente». Les sorprende la llegada incluso de neozelandeses.