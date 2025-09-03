Las Sonatas de Vilanova incluirán una gran novedad en 2026 y los festivales de este año
Diputación y Concello prometen un espectáculo nunca visto antes en la localidad
El Concello de Vilanova asegura que el programa cultural estival Sonatas de Verán ha sido un «éxito rotundo» en cada una de sus propuestas gracias a la «variedad» en cuanto a tipología, gustos, edades y ubicaciones para provocar un impacto económico en todas las zonas de la localidad.
Así, repetirán citas nuevas como el Vilablues y el Bivalvos Fest y ya están preparando para 2026 otra, un espectáculo musical de «renombre nacional e internacional», como avanzaron los diputados Jorge Cubela y Javier Tourís.
Estos prometieron dar todos los detalles más adelante, pues participa la Diputación como en otras actuaciones de estos dos meses continuados de actividades.
Comparecieron con el alcalde, Gonzalo Durán, quien aportó que ha sido un verano de récord turístico: «Desde la salida de la Vuelta ciclista no ha habido tanta aglomeración de gente». Les sorprende la llegada incluso de neozelandeses.
