Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia

Las lluvias , que están resultando altamente positivas para la uva, por cuanto la limpian, la hidratan y reducen su acidez, no dejan de ser un trastorno para bodegueros y viticultores.

La persistencia de las precipitaciones está trastocando los planes iniciales de muchas bodegas y viticultores, algunos de los cuales casos decidieron posponer el inicio de la recogida de la uva hasta finales de semana.

Al igual que los hay que están terminando ya y que no van a detenerse, por lo que llegan a marcar horarios de trabajo nocturno, para tratar de aprovechar los momentos sin lluvia que marcan las previsiones meteorológicas en alguna madrugada que otra.

Terras Gauda

A causa de los trastornos derivados de las lluvias, el grueso de esta importante vendimia va a desarrollarse a partir del fin de semana, cuando se incorporarán a la actividad Terras Gauda y otras muchas bodegas importantes de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Una vendimia para Paco & Lola. | Iñaki Abella

Una zona protegida que a estas alturas ya ha introducido en bodega alrededor de 7 millones de kilos de uva, siendo la estimación de vendimia inicial de alrededor de 50 millones de kilos.

Precisamente a causa de la lluvia, hasta ahora se estuvo vendimiando a un ritmo relativamente bajo, de entorno a 600.000 kilos de uva al día. Pero todo parece indicar que durante el fin de semana se elevará hasta los 2 o 3 millones de kilos diarios.

Ni que decir tiene que la subzona productora Val do Salnés y la variedad albariño marcan el ritmo en la vendimia de Rías Baixas.

Prueba de ello es que hasta ayer por la mañana se habían recogido 6.237.536 kilos en toda la Denominación de Origen, y nada menos que 3.770.546 correspondían al territorio arousano.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Volumen al que en ese mismo instante se sumaban algo más de 2 millones de kilogramos de uva recogidos en Condado do Tea y 456.029 kilos cosechados en los viñedos de O Rosal.

El dominio es mucho más abrumador si lo que se comparan son los tipos de uva, pues de los 6,2 millones de kilos de uva oficialmente registrados por el Consello Regulador hasta primeras horas de ayer, el 98% correspondía a la variedad albariña.

Godello

Junto a esos 6.147.605 de albariño «a salvo» en los tanques de fermentación se encontraban ayer 1.900 kilos de caíño blanco, 71.396 de godello, 4.748 de loureira blanca y 11.886 de treixadura.

Evidentemente, son todavía cifras muy bajas, sobre todo pensando en los 50 millones de kilos de uva que se esperan este año.

Pero confirman que la madrugadora vendimia –comenzó el fin de semana del 23 y 24 de agosto– está plenamente lanzada, y más que lo habría estado a estas alturas de no haber sido por las deseadas pero farragosas precipitaciones.

Dicho esto, cabe destacar también que algunas de la operaciones de recolección están en marcha en viñedos que producen uva por primera vez y otras se desarrollan en fincas sometidas a diferentes proyectos experimentales.

La uva recogida goza de excelente salud. | Iñaki Abella

Hablando acciones innovadoras, hay que recordar que las cooperativas Martín Códax, Condes de Albarei y Paco & Lola se aliaron este año para reducir el uso de productos fitosanitarios recurriendo a métodos naturales como el de confusión sexual de los insectos.

Esto es tanto como decir que emplean difusores que expanden feromonas y se han demostrado eficaces para combatir especies como la polilla del racimo (Lobesia botrana), cuya presencia en los racimos puede desencadenar fuertes episodios de botritis.

Precisamente los viticultores que venden su uva a Paco & Lola, como los de Mar de Frades, Martín Códax y tantas otras empresas vitivinícolas llevan días empleándose a fondo para recoger la uva tratando de sortear las adversidades derivadas de las intermitentes precipitaciones.