Los vecinos de la calle Conchases, en el Concello de O Grove, se sienten discriminados. Denuncian el deterioro del firme y el riesgo que entraña caminar por este vial, dado que se habilitó una zona peatonal de apenas cuarenta centímetros. «Ahora que está de moda humanizar calles en barrios como O Sineiro, calles como Conchases siguen totalmente deshumanizadas y abandonadas», sugieren los residentes en el entorno. «Y ahora los del Concello pusieron unos pivotes que limitan mucho más la accesibilidad, sobre todo a los que pasan con el carro de la compra o silla de ruedas, ya que deben avanzar por la carretera, con el peligro que esto entraña en una calle ta transitada como esta, que recoge el tráfico que procede del mercado», reflexionan los vecinos del barrio. Es por ello que dicen sentirse discriminados y piden al gobierno local que mejore la zona cuanto antes.

Residentes y automovilistas piden mejoras en la calle de Conchases