Un rescate contra el reloj

Salvador conocía la casa vecina a la de sus padres. Electricista de profesión, había ido allí a trabajar en más de una ocasión. También conocía a sus moradores, tres hermanos madrileños de edad avanzada, que tenían la vivienda alquilada todo el año y que acudían todos los meses de agosto a veranear en ella. Salvador fue una de las personas que auxiliaron al septuagenario con discapacidad que quedó atrapado en su casa en llamas.

La madre de Salvador cuenta que estaban comiendo cuando, sobre las dos y media de la tarde del lunes escucharon gritos procedentes de la casa colindante, donde pasaban el verano tres hermanos jubilados y dos asistentes, un hombre y una mujer. El fuego se inició, presuntamente, al prender un mantel situado cerca de un brasero, en la planta baja. En ese momento, en la casa estaban dos de los hermanos y uno de los asistentes; la otra hermana y una asistenta habían bajado al centro de Vilagarcía.

Cuando empezó el fuego, el hombre con discapacidad estaba en el piso superior de la casa y se vio imposibilitado para huir. Su hermano y el asistente trataron de ayudarle, pero no fueron capaces. Al escuchar los gritos, en la casa vecina, Salvador cogió una manguera y trató de sofocar las llamas desde una ventana.

Consiguió apagarlas lo suficiente como para entrar y llegar al hombre impedido, al que su asistente había arrastrado hasta la puerta de la habitación. El vecino trató de subirlo en sus hombros, pero pesaba demasiado, y salió corriendo para pedir la ayuda de su cuñado, David. Ambos entraron de nuevo en la casa incendiada, y cogieron entre los dos al septuagenario. Ahora sí, lograron sacarlo a pulso. El padre y suegro de los rescatadores explicaba ayer que todo sucedió muy rápido, hasta el extremo de que, «el techo de la casa cayó poco después de salir ellos, no pasaron ni tres minutos».