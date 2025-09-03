Regresa la experiencia sensorial y artística Electropura con cine, música y naturaleza

A Illa será escenario este viernes y sábado de la cuarta edición del Festival Electropura, un encuentro que aúna iniciativas como proyecciones cinematográficas y otras relacionadas con la música y la naturaleza en una «apuesta sensorial por la exploración sensorial y la reflexión ecológica a través de las artes».

Así lo explican desde la asociación organizadora, Asteroidea, que cuenta con la colaboración del Concello de A Illa para poner en marcha esta «experiencia colectiva para habitar el mundo desde otras percepciones y sensibilidades», pudiendo verse documentales y ensayos visuales que van desde las profundidades de las cuevas a la memoria del lobo ibérico, una performance audiovisual sobre la biografía de un volcán, compartir una ruta por el parque natural de O Carreirón y la escucha de selecciones musicales y documentales sonoras que «dialogan con la bioacústica, la experimentación electrónica y la fuerza evocadora de los paisajes sonoros».

El programa comienza este viernes, a las 19.30 horas, en el auditorio, con «Furada Negra» de Berio Molina, incluyendo un coloquio con el director. La siguiente sesión será con «Salvaxe, salvaxe» de Emilio Fonseca, que también estará presente junto a la productora Xiana do Teixeiro (20.15 horas). Y la jornada finalizará a las 22.15 horas con «Biografía dun volcán», un proyecto performativo del artista audiovisual Iván Torres.

El sábado, Xurxo Mouriño guiará una ruta por O Carreirón para la que hay 25 plazas gratuitas (es preciso anotarse en electropurareservas@gmail.com) y luego, de 18.00 a 20.30 horas, en el Xardín das Traballadoras da Conserva, habrá una selección musical con Iván Vaseline y Les Ondes Martenot.

La última proyección tendrá lugar a las 20.30 horas con «Como ser unha balea», un documental que apuesta por la fuerza evocadora del sonido frente a la imagen, invitando al espectador a seguirlo con los ojos cerrados.