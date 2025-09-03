Ravella aboga por recolar frente al mar la escultura «O adeus»

El Concello de Vilagarcía ha solicitado autorización a la Autoridade Portuaria para colocar la estatua «O adeus» en el muelle de Pasajeros. Se trata de una figura del artista César Lombera, alusiva a la emigración, que representa a una mujer con un niño en el brazo que se despide de su marido, embarcado rumbo a América. Hasta hace unos meses estaba en el parque de O Cavadelo, pero fue retirada de allí por las obras de construcción del «skate park». Esquerda Unida preguntó el lunes por los planes de Ravella para esta escultura.

El Ayuntamiento explica en un comunicado que han pensado en reubicarla en un emplazamiento más próximo al mar, «ya que le aporta un mayor contexto, al estar la mujer mirando al horizonte, como si estuviese de verdad despidiéndose de un ser querido». Por ello, han pensando que el muelle de Pasajeros podría ser una buena ubicación.