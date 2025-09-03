El Plan Especial de Cambados vuelve a estar en un aprieto

El quebradero de cabeza del Plan Especial de Ordenación Portuaria de Cambados parece no tener fin. Falta su aprobación definitiva por parte del pleno municipal, pero aún tiene que volver, otra vez, a Urbanismo de la Xunta. El problema es que la prórroga del trámite de evaluación ambiental caduca este mes y de no llegar a tiempo, habría que reiniciar todo este proceso.

Esto tiene efectos directos en cuestiones como el proyecto de la plaza de abastos, que lleva diez años esperando por una nueva construcción o una profunda rehabilitación; la opción que ha ido ganando votos con los años. Sea una cosa u otra, el mercado precisa con urgencia de una intervención y dejarse de parches.

El propio alcalde, Samuel Lago, reconoce que van justos para cumplir con la ampliación de plazo concedida en septiembre de 2023 por dos años; para no perder un trámite, el de la evaluación ambiental, habitualmente largo, de muchos meses.

Pleno de septiembre

Así, explica que han mantenido conversaciones con Urbanismo de la Xunta para que «pueda resolver pronto si comprueba que están todas las correcciones realizadas». De este modo, aunque tiene un mes para contestar, lo enviaría antes y así, el cuatripartito podría llevar el documento al pleno de septiembre y darle la aprobación definitiva.

El plan de ordenación de los puertos de Tragove y San Tomé se ha convertido en un calvario para la administración cambadesa. En diciembre del año pasado parecía que llegaba a su fin porque Portos de Galicia le daba luz verde tras superar también las trabas puestas por Costas. Sin embargo, se presentó la necesidad de realizar una serie de cambios.

Sucedía en enero y el Ayuntamiento tuvo que realizar unos informes que no remitió hasta finales de junio. Después aún llegaron otros requerimientos más que, según Lago, tenían que ver con cuestiones que afectaban a Portos, en cuanto a la redacción del plan –el Concello es promotor–. Sucedía la semana pasada y la previsión era tenerlo listo para su envío antes de finalizar la presente.

Así lo indicaba ayer el concejal Tino Cordal, que está ejerciendo como alcalde accidental estos días. Asimismo explicó que ya contactaron con algunas empresas para la realización de un diagnóstico de las necesidades de la plaza de abastos de cara a la modificación del proyecto.

Cabe recordar que el de 2014, el dejado por el gobierno del PP, excede en alturas y además, el actual Ejecutivo cuatripartito lo considera sobredimensionado, de ahí que la opción de una reforma integral cada vez gane más enteros; hasta la Xunta parece más partidaria y es una de las tres patas de la financiación junto con el Concello y el Estado. Además de que estaba valorado en casi cuatro millones de euros, lo cual hoy supondría el doble, como mínimo. «No vamos a empezar la casa por el tejado, hay que ir paso a paso. Primero el plan especial y luego se valorará qué camino se toma», añadió Cordal.