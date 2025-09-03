O Salnés tiene 3.900 parados, 700 menos que hace un año

El paro subió en O Salnés al cierre del pasado mes de agosto, en consonancia con lo que ha sucedido tanto a nivel autonómico como estatal. En el caso concreto de la comarca arousana, había a día 31 un total de 3.886 personas inscritas en las listas del INEM, lo que supone diez más que en el mes de julio.

En cualquier caso, el dato de O Salnés es uno de los mejores de Galicia, ya que en la mayoría de las comarcas se destruyó más empleo. En parte, el dato se debe al final de la temporada alta turística, que motiva que algunas empresas rescindan una parte de sus contratos durante la segunda quincena del mes, cuando la afluencia de visitantes disminuye de forma importante.

Tanto es así que el paro subió a finales de agosto en algunas de las principales poblaciones turísticas de O Salnés, como fueron los casos de Cambados, O Grove o Sanxenxo. Así, Cambados cerró el mes con 476 desempleados, 14 más que en julio; en O Grove, pasaron de 238 a 244 personas en paro (seis más); y en Sanxenxo, la cifra de demandantes de empleo aumentó en ocho personas con respecto al último día de julio, para un total de 390 personas paradas. La estadística en agosto sí fue buena en Vilagarcía (cuyas fiestas de San Roque terminaron el día 24), ya que cerró agosto con 1.894 parados, cuatro menos que a 31 de julio. También fueron buenos los datos de Vilanova, que cerró agosto con 399 personas en búsqueda de empleo, siete menos.

En Meaño, hay 102 personas sin trabajo remunerado (cuatro más); en Meis, es la misma cifra que en julio, 146; en Ribadumia, son 127 las personas desempleadas, cinco menos. Y en A Illa también tuvieron un buen mes de agosto a efectos laborales, con seis parados menos que en julio, para un total de 108. En Valga, que también estuvieron en fiestas hasta finales de agosto, redujeron el paro en 9 personas, para un total de 202 desempleados. En Pontecesures, son 115 (ocho más), y en Catoira, 127, dos más. En agosto de 2024, el paro también había subido en la O Salnés en diez personas, pero en aquel momento buscaban trabajo 4.586 personas, 700 más que ahora.