O Grove anuncia 4 representaciones teatrales para el último cuatrimestre

El Auditorio de O Grove ofrecerá durante el segundo semestre del año un ciclo de teatro dedicado a la comedia. Arrancará el 20 de septiembre con «Neura» a las 20.30 horas. Se trata de una comedia neurótico-festiva que aborda el tema de la salud mental con protagonistas que tienen manías propias y ajenas.

No es una comedia romántica, «Edu y Sonia, ya vivieron en el pasado su historia de amor y desamor, una historia que terminó precisamente a causa de esos pequeños trastornos», relata la organización.

El próximo 18 de octubre a la misma hora, «As R(humorosas)» se subirán a las tablas. Tres actrices ponen en valor a las grandes mujeres de la historia gallega, como María Pita, Rosalía de Castro o Isabel Zendal, en un contexto fresco, original, divertido y muy innovador.

Utilizan un formato que mezcla los monólogos con sketches cómicos y música. Todas estas mujeres tendrán que postularse y hacer valer sus méritos para ser conocidas y reconocidas por toda la sociedad.

«O que hai que ver» robará todo el protagonismo el 15 de noviembre. Este espectáculo de comedia cuenta, en clave satírica, una serie de historias en las que el humor se funde con el teatro para que los espectadores «exploten con la risa», aseguran.

Los creadores idearon algunos de «los mejores sketches de la historia de Fulano, Mengano y Citano», a los que sumaron otros que se Ies añaden una serie de canciones originales cargadas de ironía.

La última obra será «Go on!» que se estrenará el próximo 14 de diciembre, esta vez a las 19.30 horas. La compañía Malasombra vuelve a O Grove con «una odisea cómica escrita por José Luis Prieto y dirigida por Marcos Orsi en la que los actores Xoque Carbajal y Jouse García interpretarán la dos exploradores espaciales que entraron en las desconocidas tierras galaicas a través de la ruta xacobea», anuncian.

Las entradas para todos los espectáculos teatrales podrán ser adquiridas en la Biblioteca Municipal o en el propio Auditorio de O Grove en las fechas que se indicarán antes de las representaciones del segundo semestre del año.