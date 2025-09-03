Noya valora como «muy deficiente» la temporada de verano en O Grove

El BNG de O Grove viene de hacer balance del periodo estival y las valoraciones no pudieron ser más críticas: «muy deficiente».

Su portavoz, Anselmo Noya, acusa al gobierno de José Antonio Cacabelos de «falta de planificación» y de una gestión «incapaz de responder a las necesidades del municipio en plena temporada turística».

Entre la principal lista de quejas destacan la limpieza y el mantenimiento de espacios públicos, «iniciados tarde o directamente inexistentes» o los pasos de peatones «recién pintados y varias aceras sin reparar».

Además, recuerdan «los constantes atascos y la ausencia de un plan exclusivo para el verano», sumados a «la escasez de aparcamientos y de efectivos de Policía Local».

También cagaron contra la programación cultural, definida como «plana, salvada por la biblioteca y asociaciones». Noya advierte de que «no se trata de falta de recursos, sino de previsión y gestión» y sostiene que O Grove «no puede dar esta imagen en temporada alta».