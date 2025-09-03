Noya valora como «muy deficiente» la temporada de verano en O Grove
El BNG de O Grove viene de hacer balance del periodo estival y las valoraciones no pudieron ser más críticas: «muy deficiente».
Su portavoz, Anselmo Noya, acusa al gobierno de José Antonio Cacabelos de «falta de planificación» y de una gestión «incapaz de responder a las necesidades del municipio en plena temporada turística».
Entre la principal lista de quejas destacan la limpieza y el mantenimiento de espacios públicos, «iniciados tarde o directamente inexistentes» o los pasos de peatones «recién pintados y varias aceras sin reparar».
Además, recuerdan «los constantes atascos y la ausencia de un plan exclusivo para el verano», sumados a «la escasez de aparcamientos y de efectivos de Policía Local».
También cagaron contra la programación cultural, definida como «plana, salvada por la biblioteca y asociaciones». Noya advierte de que «no se trata de falta de recursos, sino de previsión y gestión» y sostiene que O Grove «no puede dar esta imagen en temporada alta».
Suscríbete para seguir leyendo
- Último campamento en A Lanzada
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove
- El futuro de A Toxa sigue en el aire
- Una complicada batida en O Salnés se salda con un perro herido y un jabalí muerto
- Álex Iglesias, el chef que llegó a Valga desde Can Roca
- Una herida en un accidente en la Autovía do Salnés
- Rozalén, la guinda a un verano de «alegría y momentos inolvidables»
- ¿Parquistas robando a parquistas?: sospechan de una red organizada en Carril