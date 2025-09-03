Meis repartirá casi 20.000 euros de ayudas a asociaciones

El Concello de Meis repartirá casi 20.000 euros en ayudas a entidades sin ánimo de lucro por la realización de actividades culturales y formativas y la organización de fiestas populares.

Las asociaciones podrán cubrir gastos por iniciativas desarrolladas este año y el plazo de solicitud es de 15 días naturales a contar desde ayer, cuando la aprobación de la convocatoria se publicó en el BOP.

Se trata de dos líneas diferentes. Para las asociaciones que realicen actividades culturales y formativas existe una partida de 14.000 euros para su reparto y para las de fiestas populares y tradicionales, es de 5.500 euros.