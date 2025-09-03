Meaño abre el plazo de las actividades para la tercera edad
Meaño
El Concello de Meaño abrió el plazo de inscripción de las actividades para la tercera edad y adultos, hasta el día 15. Los interesados deben formalizar en el Ayuntamiento.
Para mayores de 60 años, ofrece talleres de memoria, competencias digitales y gimnasia. Esta última se aborda en dos modalidades que son gimnasia de mantenimiento y gimnasia terapéutica.
La tasa a abonar por participar en cualquiera de estas actividades es de 25 euros al mes, si bien se contemplan los descuentos adiciones que figuran en la normativa municipal al respecto.
