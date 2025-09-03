Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meaño abre el plazo de las actividades para la tercera edad

Tino Hermida

Meaño

El Concello de Meaño abrió el plazo de inscripción de las actividades para la tercera edad y adultos, hasta el día 15. Los interesados deben formalizar en el Ayuntamiento.

Para mayores de 60 años, ofrece talleres de memoria, competencias digitales y gimnasia. Esta última se aborda en dos modalidades que son gimnasia de mantenimiento y gimnasia terapéutica.

La tasa a abonar por participar en cualquiera de estas actividades es de 25 euros al mes, si bien se contemplan los descuentos adiciones que figuran en la normativa municipal al respecto.

